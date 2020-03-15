З'явилися фото "пустельного" центру Мадрида, столиці Іспанії, де в зв'язку зі спалахом нового коронавірусу COVID-19 почався карантин.

Знімки та відео були опубліковані кореспондентами на Telegram-каналі "РИА Новости" (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

"Порожні вулиці і площі, рідкісні перехожі, що йдуть за покупками, закриті магазини", – так журналісти описали побачене.

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Нагадаємо, починаючи з 8 ранку понеділка, 15 березня, в Іспанії запроваджено карантинний режим. До цього діяв режим підвищеної готовності, пересування людей було обмежено, а на вулиці вивели поліцію.

Країна посідає друге місце в Європі після Італії за кількістю хворих (7,7 тисячі) і жертв (288 осіб) COVID-19.

Мадрид на карантині t.me/rian_ru

Мадрид на карантині t.me/rian_ru

Мадрид на карантині t.me/rian_ru

Мадрид на карантині t.me/rian_ru

Мадрид на карантині t.me/rian_ru

Мадрид на карантині t.me/rian_ru

Мадрид на карантині t.me/rian_ru

Карта поширення COVID-19 у світі:

Як писав OBOZREVATEL, у столиці Франції Парижі відбулися зіткнення та затримання на акції протесту "жовтих жилетів", які вийшли на вулиці всупереч забороні на масові зібрання через пандемію коронавірусу.

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