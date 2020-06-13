COVID-19 у світі побороли більше половини від усіх інфікованих: свіжі дані

У всьому світі коронавірусну інфекцію COVID-19 побороли вже більше чотирьох мільйонів осіб. Це більше половини від загальної кількості інфікованих.
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За даними лічильника worldometers.info на 20:00 13 червня, вилікувалися 4 006 148 людей.
Всього в світі заразилися 7 808 005 людей, з яких померли 430 113. Зараз зараженими залишаються 3 371 744 осіб.
У світі понад 4 млн осіб побороли коронавірус
Лідирують за кількістю хворих США – 2 129 406 (одужали 843 548, померли 117 090).
Потім йде Бразилія – 831 064 (одужали 427 610, померли 41 952) і Росія – 520 129 (одужали 274 641, померли 6 829).
Лідирують за кількістю хворих США
worldometers.info
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок суботи, 13 червня, в Україні офіційно підтверджено 30 506 випадків коронавируса. Одужали 13 976 пацієнтів і 880 померли.
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