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13 червня • оновлено в 21:15
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COVID-19 у світі побороли більше половини від усіх інфікованих: свіжі дані

2.2т
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У всьому світі коронавірусну інфекцію COVID-19 побороли вже більше чотирьох мільйонів осіб. Це більше половини від загальної кількості інфікованих.

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За даними лічильника worldometers.info на 20:00 13 червня, вилікувалися 4 006 148 людей.

COVID-19 у світі побороли більше половини від усіх інфікованих: свіжі дані

Всього в світі заразилися 7 808 005 людей, з яких померли 430 113. Зараз зараженими залишаються 3 371 744 осіб.

У світі понад 4 млн осіб побороли коронавірус

У світі понад 4 млн осіб побороли коронавірус

Лідирують за кількістю хворих США – 2 129 406 (одужали 843 548, померли 117 090).

Потім йде Бразилія – 831 064 (одужали 427 610, померли 41 952) і Росія – 520 129 (одужали 274 641, померли 6 829).

Лідирують за кількістю хворих США

Лідирують за кількістю хворих США

worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок суботи, 13 червня, в Україні офіційно підтверджено 30 506 випадків коронавируса. Одужали 13 976 пацієнтів і 880 померли.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 30 506.

    Вилікувалися: 13 976. Померли: 880.

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