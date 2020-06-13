COVID-19 у світі побороли більше половини від усіх інфікованих: свіжі дані

У всьому світі коронавірусну інфекцію COVID-19 побороли вже більше чотирьох мільйонів осіб. Це більше половини від загальної кількості інфікованих.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

За даними лічильника worldometers.info на 20:00 13 червня, вилікувалися 4 006 148 людей.

Всього в світі заразилися 7 808 005 людей, з яких померли 430 113. Зараз зараженими залишаються 3 371 744 осіб.

У світі понад 4 млн осіб побороли коронавірус

Лідирують за кількістю хворих США – 2 129 406 (одужали 843 548, померли 117 090).

Потім йде Бразилія – 831 064 (одужали 427 610, померли 41 952) і Росія – 520 129 (одужали 274 641, померли 6 829).

Лідирують за кількістю хворих США worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок суботи, 13 червня, в Україні офіційно підтверджено 30 506 випадків коронавируса. Одужали 13 976 пацієнтів і 880 померли.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!