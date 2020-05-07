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7 травня • оновлено в 09:34
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COVID-19 почав стрімко мутувати: створення вакцини під загрозою

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Новий тип коронавірусу COVID-19 став активно мутувати, що значно ускладнює створення вакцини проти нього.

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Про це заявили вчені з Лос-Аламоської національної лабораторії США. Результати їхнього дослідження оприлюднені на порталі BioRxiv.

Зазначається, що новий штам став поширюватися Європою на початку лютого, незабаром дістався до США і став глобальною домінуючою формою вірусу. Водночас його мутації можуть потенційно обмежувати ефективність розроблюваних препаратів.

Вчені виявили нові мутації COVID-19

Вчені виявили нові мутації COVID-19

За словами провідного автора роботи, біоінформатика Бетта Корбера, їм вдалося виявити 14 мутацій COVID-19. Всі вони стосуються змін у S-протеїні, який є складною багатокомпонентною молекулою, що дозволяє коронавірусу проникати в клітини господаря.

Автори дослідження нагадали, що раніше йшлося про два різні типи COVID-19. Так, до агресивнішого відносили приблизно 70% проаналізованих зразків, тоді як 30% виявилися пов'язані з менш агресивним. Водночас із посиланням на заяву китайських вчених підкреслюється, що найбільш агресивний і смертельний штам поширювався ще на ранніх стадіях спалаху в Ухані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідники Інституту генетики Лондонського королівського коледжу з'ясували, що вірус SARS-CoV-2, який викликає COVID-19, активно мутує, пристосовуючись до нових носіїв.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Місце
США
Тег
вірус
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