Кількість тих, хто видужав від COVID-19 перейшла позначку в 25 млн: статистика на 30 вересня. оновлюється

Станом на середу, 30 вересня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 33,8 млн осіб. За минулу добу було виявлено 287 906 нових інфікованих.

Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 80 тис., в США – 44 тис., а також в Бразилії – 31 тис. За час пандемії від вірусу померло вже більше одного млн осіб. При цьому хворобу побороли понад 25 млн пацієнтів.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу

В Україні COVID-19 заразилися 204 932 особи. Померли 4065 пацієнтів, одужали – 90 250.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 7,4 млн), Індія (більше 6,2 млн) і Бразилія (понад 4,7 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25 місце.

Кількість померлих від коронавірусу в світі перевищила 1 млн осіб. Про це повідомили в ВООЗ.

Реальне кількість померлих від коронавірусної інфекції, швидше за все, вище, ніж в офіційних даних, заявив виконавчий директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майк Райан.

Головне за 30 вересня:

У Москві на місяць ввели домашній режим для літніх людей і домашній режим для співробітників. Відповідний указ підписав мер російського міста Сергій Собянін.

Ще 27 пацієнтів з коронавірусом померли в Москві за добу, загальна кількість померлих досягло 5230, випливає з даних оперштабу. Напередодні повідомлялося про 23 померлих.

Іспанія є однією з лідерів за показником поширення COVID-19 в Європі. У зв'язку з цим Міністерство охорони здоров'я країни наполягає на посиленні карантинних обмежень.