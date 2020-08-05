По Європі вдарила друга хвиля коронавірусу: у Франції заговорили про "неконтрольований сценаріїй"

У Європі після відносного спаду захворюваності спостерігається зростання нових випадків COVID-19, що може свідчити про другу хвилю пандемії.

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Як пише Daily Mail, нова хвиля інфекції змусила Іспанію знову ввести обмеження, а кількість випадків інфікування в Греції досягло тримісячного максимуму.

Прем'єр-міністр Греції закликав країну зберігати соціальне дистанціювання після нового рекорду захворюваності (+121 новий випадок за добу).

Відсоткова зміна кількості нових підтверджених випадків за останні 14 днів порівняно з кількістю за попередні 14. Daily Mail

Глава профспілки лікарів Німеччини Сюзанна Джона тим часом заявила, що країна вже перебуває в розпалі другої хвилі, тому що люди порушували правила соціального дистанціювання.

Як додала вона, існує небезпека того, що прагнення повернутися до нормального життя і придушення заходів стримування зведуть нанівець успіх, досягнутий Німеччиною раніше.

При цьому в суботу трохи менше 20 тисяч людей зібралися в Берліні, щоб висловити протест проти карантину. Багато хто знехтував інструкціями із носіння масок і фізичного дистанціювання.

Зміна кількості підтверджених випадків COVID-19 в Європі кожні два тижні. Daily Mail

Головний науковий комітет Франції попередив, що вірус "у будь-який момент може стати причиною менш контрольованого сценарію".

Так, у заяві йдеться про те, що вірус "останнім часом циркулює більш активно, з більшою втратою дистанційних та бар'єрних заходів", оскільки Франція вийшла з суворої двомісячної ізоляції в травні.

"Баланс крихкий, і ми можемо в будь-який момент змінити курс на менш контрольований сценарій, як, наприклад, в Іспанії", – йдеться в повідомленні.

Інтенсивність зростання захворюваності в різних країнах за останні два тижні. Daily Mail

Італії поки вдалося уникнути нового сплеску, проте в порту Сівітавеккіа в Римі на карантині застрягли два круїзних лайнери.

За вихідні в Іспанії було зареєстровано 8 500 нових випадків захворювання. Також на карантин закрився курорт "усе включено" на Майорці.

Так, на курортному острові Club Cala Barca захворіли як мінімум десять співробітників і четверо їхніх родичів.

Крім того, два міста на північ від Мадрида заблокували. Близько 10 тисяч осіб, що живуть в Іскарі та Педрахасі, з цього тижня не можуть вийти з дому, крім випадків крайньої необхідності.

Фінляндія оголосила про плани повторно ввести рекомендації щодо віддаленої роботи. До 1 серпня захворюваність у країні за два тижні зросла більш ніж на 300%.

Карта поширення коронавірусу у світі:

Як писав OBOZREVATEL, експериментальна вакцина проти COVID-19 від американської компанії Johnson & Johnson пройшла успішні випробування на тваринах. Одноразова доза препарату захистила мавп від інфекції.