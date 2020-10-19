Ізраїль зважився послабити карантин після місяця локдауну

Ізраїль після майже місяця локдауну в неділю, 18 жовтня, почав послаблювати карантин.

Як заявив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху, цього разу скасування обмежень буде поступовим, передає ізраїльське видання Times of Israel.

На цьому етапі ізраїльтянам дозволили віддалятися від свого житла більше ніж на 1 кілометр, а також відвідувати чужі будинки. Дозволяється проведення зборів з дотриманням обмежень – до 10 осіб у приміщенні і до 20 на відкритому повітрі.

Влада дозволила роботу дитячих садків. Ресторани зможуть подавати страви на винос. Також дозволяється відвідувати пляжі та національні парки.

"Цього разу ми вийдемо з [локдауну] обережно, згідно з планом, викладеним експертами Міністерства охорони здоров'я. Якщо всі дотримуватимуться правил, я впевнений, що це спрацює", – підкреслив Нетаньяху.

Нагадаємо:

25 вересня країна ввела тотальний карантин для боротьби з другою хвилею пандемії.

Локдаун мав тривати 2 тижні, але його продовжили до 18 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Ізраїлю прийняла рішення відновити міжнародне авіасполучення опівночі з 15 на 16 жовтня після тривалої перерви через карантин COVID-19.