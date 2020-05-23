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24 травня • оновлено в 01:21
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Вчені назвали дати закінчення пандемії COVID-19 у країнах-епіцентрах

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Пандемія COVID-19 у США може закінчитися вже в середині листопада – до 11 числа, – а у Великобританії – близько 30 вересня.

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Такі дані за допомогою моделювання вирахували дослідники із Сінгапурського університету технологій та дизайну, передає Daily Mail.

Модель прогнозує траєкторію поширення вірусу з плином часу, відстежуючи фактичну кількість нових підтверджених випадків на день у конкретній країні станом на 12 травня.

Італія може "одужати" до 24 жовтня, згідно даних на 8 травня.

Названо дати закінчення пандемії в США, Італії та Британії

Названо дати закінчення пандемії в США, Італії та Британії

Колаж

Проте, дослідники зазначили, що їх прогнози, ймовірно, будуть невизначеними через складність вірусу, а також інші фактори, включаючи обмеження та протоколи тестування, наявні в країні.

У США показники були визнані відносно стабільними, що передбачає більш-менш точний прогноз.

Вчені назвали дати закінчення пандемії COVID-19 у країнах-епіцентрах

"Розрахункові криві США за тиждень разом демонструють високу стабільність, в той час як всі ще можуть знадобитися додаткові політичні дії для подальшого скорочення хвостів кривих", – йдеться в звіті.

Без більш строгих обмежень або вакцини США, згідно з дослідженням, і Бразилія – друга країна, найбільш постраждала від коронавірусу – можуть все ще переживати епідемію до кінця року.

Вчені назвали дати закінчення пандемії COVID-19 у країнах-епіцентрах

"Надмірний оптимізм, заснований на деяких прогнозах, небезпечний, тому що він може послабити нашу дисципліну і контроль та викликати поширення вірусу та інфекції, його слід уникати", – зазначили вчені.

Вчені назвали дати закінчення пандемії COVID-19 у країнах-епіцентрах

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як писав OBOZREVATEL, тим часом в Україні виявили спалах COVID-19 у будинку для літніх людей. Йдеться про будинок-інтернат в місті Здолбунів Рівненської області.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Місце
США
Теги
інфекція хвороба вірус карантин дослідження
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