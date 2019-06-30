"Чудотворний карлик!" Мережу розвеселив "прогин" росЗМІ перед Путіним

Черговий пропагандистський трюк російських журналістів про главу країни Володимира Путіна розсмішив користувачів мережі.

На маніпуляцію звернув увагу блогер із ніком Vitauskas. Так, кілька інформаційних ресурсів РФ опублікували новину про те, що в затопленій Іркутській області знизився рівень води.

При цьому пропагандисти навмисне зробили акцент на тому, що це сталося після приїзду в регіон російського президента.

Володимир Путін ПолитВести

Наприклад, журналісти "Газети.ру" опублікували новину з таким заголовком: "Рівень води в Тулуні впав після приїзду Путіна".

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"Якщо не Путін, то хто?!" – з іронією висловився про повідомлення Vitauskas на сторінці в Twitter.

"А як Мойсеєві слабо води розсунути?" "У свій кухлик натягав води?" "Чудотворний ботоксний карлик, залишилося до хреста прибити", – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, Іркутська область Росії постраждала від потужного паводка, який занурив більшу частину регіону під воду та призвів до масової евакуації.

У результаті НП загинуло мінімум п'ятеро, (серед них – дитина), двоє осіб зникли безвісти. Всього під час катастрофи постраждали понад 350 осіб.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Володимир Путін нарвався на гостру реакцію мережі після критики демократичних процесів, зокрема виборів у Великій Британії.

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