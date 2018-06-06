Чудо буває: в Гватемалі під попелом вулкана знайшли живе немовля

Через три доби після першого виверження вулкана Фуего в Гватемалі рятувальникам вдалося дістати з-під товстого шару попелу живу дитину (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Маля знайшли загорнутою в ковдру, і виглядає дівчинка цілком неушкодженою. Крім неї, під завалами більше нікого не знайшли, повідомляється на Telegram-каналі НТВ.

У свою чергу TVR пише, що інші члени сім'ї дівчинки, якій на вигляд всього кілька місяців, загинули в результаті виверження Фуего. Ймовірно, дитину встигли заховати в підвалі, поки лава не накрила будинок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 червня в Гватемалі сталося чергове виверження смертоносного вулкана, який вже забрав життя 72 осіб.