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Чудо буває: в Гватемалі під попелом вулкана знайшли живе немовля

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Через три доби після першого виверження вулкана Фуего в Гватемалі рятувальникам вдалося дістати з-під товстого шару попелу живу дитину (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Маля знайшли загорнутою в ковдру, і виглядає дівчинка цілком неушкодженою. Крім неї, під завалами більше нікого не знайшли, повідомляється на Telegram-каналі НТВ.

У свою чергу TVR пише, що інші члени сім'ї дівчинки, якій на вигляд всього кілька місяців, загинули в результаті виверження Фуего. Ймовірно, дитину встигли заховати в підвалі, поки лава не накрила будинок.

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