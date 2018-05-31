Бегство из России российского олигарха Абрамовича многих жителей России порадовало. И в России, и в Украине очень популярны разговоры о том, что если выгнать всех олигархов из страны, то жить будет лучше. При этом мало кто обращает внимание на рейтинг Форбс "1000 самых богатых людей мира". Самое большое количество олигархов в мире как раз из США. Может, поэтому США самая богатая страна мира? Хотя в мире действительно есть страны, которые избавлены от грабежей олигархов. Это, например, Джибути и Малави в Африке. Там нет олигархов, хотя жители этих стран не догадываются, что им так повезло. Чтобы не забыть. В рейтинге Форбс очень много олигархов из Китая, которые имеют партбилеты Коммунистической партии Китая, но это не мешает им платить партвзносы и "успешно" развивать свой бизнес.

Олигархи, как правило, жадные и алчные. Поэтому нет ничего удивительного, что жители России так их ненавидят. Но, сможет ли путинская Россия выжить без олигархов? Вот это уже интересно.

Последние санкции США против России действительно оказались самыми действенными. Персональные санкции против российских олигархов поставили их перед непростым выбором: остаться в путинской России и превратиться в изгоев на мировом рынке, или уехать из России, как правило, потеряв многое, так как предателям никогда ничего не прощают, но зато иметь возможность не бояться за свое будущее и будущее своего бизнеса. Выбор сложный. Не каждый российский олигарх готов отказаться от "государственной кормушки" ради спасения своего бизнеса за пределами России. Так что, события будут иметь продолжение. Но понятно одно, что какая-то часть российских олигархов действительно уйдет из России, будет делать свой бизнес и, самое главное, инвестировать деньги и хранить деньги в других странах, а какая-то часть всех же останется в России, которую сделал Путин, и которая все больше и больше превращается в СССР.

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Дело не в олигархах. В любом случае, это только в Украине и России принято ругать олигархов и хвалить реформаторов. В США и ЕС просто вместо грубого слова "олигарх" говорят "успешный бизнесмен, который сделал бизнес с нуля". Но суть от этого не меняется. И тут, и там, олигархи, прежде всего, думают только о своем бизнесе, богатеют и используют свою политическую дружбу с властью страны.

Избавление от нелояльных олигархов, в целом, даже выгодно власти в России. Вертикаль государственной власти, а точнее модель государственного капитализма, все больше и больше становится экономической моделью России. Разница только в том, что при такой модели олигархами будут обычные госслужащие, которые занимают ответственные посты и могут по своему усмотрению распоряжаться имуществом России, как своим собственным. Типичная модель экономики СССР, которая во многом базировалась на государственном капитализме, хотя слово "капитализм" в СССР было под запретом. Но, фактически, члены ЦК КПСС, это были "советские олигархи", которые имели и власть, и богатство страны, хотя публично они себя показывали верными ленинцами и добродетелями. Вот только жители СССР не замечали, что жизнь их становится лучше от того, что ими управляют и "грабят" их члены ЦК, а не "алчные капиталисты".

Бегство российских олигархов – еще один шаг к самоизоляции России на мировом рынке. Идет процесс формирования двух полярной мировой экономики. С одной стороны – США, ЕС, Китай и другие развитые страны мира, а с другой стороны – Россия и ее верный вассал Белоруссия. Экономика России и сейчас имеет большое количество проблем. А кто их не имеет? Экономика Украины никак не может дорасти до уровня 2013 года. И хотя Украина не идет по пути самоизоляции, но экономическое чудо, которое нам обещали в 2014 году, тоже не наблюдается. Россия же решила вернуться в прошлые века и воссоздать модель СССР, забывая, что, во многом, именно модель самоизоляции СССР и погубила эту страну.

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Никто не говорит, что Германия не будет покупать газ или нефть в России. Будет. Как и Россия будет покупать самолеты Боинг и Аэробус в США и ЕС. Торговля была и будет. Но и сейчас роль России на мировом рынке, это поставщик нефти и газа, большего у нее не получается. Судите сами, за 1 кв. 2018 года Россия продала на экспорт продукции машиностроения (это с учетом военной продукции) на сумму 5,3 млрд. долл., а сырой нефти (это только сырая нефть, а не нефтепродукты) на сумму, в 4 раза превышающие этот показатель. Но зато около половины импорта России, это машины, оборудование, смартфоны и автомобили, которые Россия не может самостоятельно делать и никогда не сможет в будущем, если больше усилит самоизоляцию. СССР тоже продавал нефть и газ, а за валюту покупал оборудование и технику в США и Германии, потому что сам ничего не мог сделать толкового. Все, что у него получалось, это добывать нефть, продавать на экспорт и за счет нефтедолларов выживать. Вот такую модель экономики России и создает, или скорее уже создал Путин, а теперь осталось только эту модель "отшлифовать" до уровня самоизоляции СССР.

Украина переживает непростое время. Много разговоров о реформах, но нет реальных экономических реформ. Но при этом Украина не собирается возвращаться в СССР и видит свое будущее в новой мировой экономике, где главное, это глобализация и интеграция, а не самоизоляция. Процесс идет сложно. Хотя рост капитальных инвестиций за первый квартал 2018 года на 37% в Украине, это почти рекорд. Действительно, бизнес не ждет чуда, а инвестирует деньги в Украину, и это как раз украинский бизнес. Можно ругать украинских олигархов, и это будет справедливо – по уровню жадности они у не уступают российским. Но то, что они не убегают с Украины, а инвестируют в Украину, вселяет небольшую, но все же надежду, что в будущем, у нас не только ВВП Украины, но и реальные доходы украинцев, вырастут до такого уровня, что жители Польши нам позавидуют. Вот это будет действительно настоящая экономическая реформа в Украине. И ради этого стоит инвестировать деньги в экономику Украины, а не убегать от нее подальше.