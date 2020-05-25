Чорногорія оголосила про відкриття кордонів: з яких країн пускатимуть

Уряд Чорногорії відкриє кордони для іноземців. Пускатимуть громадян країн, де низький рівень захворюваності.

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Заборона на в'їзд буде знята в перших числах червня, повідомляється у Twitter уряду країни.

Чорногорія з початку червня відкриє кордони для іноземців twitter.com/MeGovernment

Впускатимуть туристів із Хорватії, Словенії, Австрії, Німеччини, Польщі, Чехії, Угорщини, Албанії та Греції.

"Це простимулює наш туризм", – йдеться у повідомленні.

Усього в Чорногорії заразилися 324 людини, з яких 9 померли і 315 одужали. Населення країни становить майже 630 тисяч осіб.

The opening of borders with countries that meet appropriate epidemiological criteria is expected in the first days of June. Currently, those are: Croatia, Slovenia, Austria, Germany, Poland, Czech Republic, Hungary, Albania, Greece. That will encourage our tourism. #CoronaInfoCG pic.twitter.com/Xgs6ihq6cR - Govt. of Montenegro (@MeGovernment) May 25, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, Чорногорія стала першою країною Європи, яка оголосила про перемогу над коронавірусом. У країні протягом 20 днів не фіксували нових випадків зараження.

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