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25 травня • оновлено в 23:04
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Чорногорія оголосила про відкриття кордонів: з яких країн пускатимуть

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Уряд Чорногорії відкриє кордони для іноземців. Пускатимуть громадян країн, де низький рівень захворюваності.

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Заборона на в'їзд буде знята в перших числах червня, повідомляється у Twitter уряду країни.

Чорногорія з початку червня відкриє кордони для іноземців

Чорногорія з початку червня відкриє кордони для іноземців

twitter.com/MeGovernment

Впускатимуть туристів із Хорватії, Словенії, Австрії, Німеччини, Польщі, Чехії, Угорщини, Албанії та Греції.

"Це простимулює наш туризм", – йдеться у повідомленні.

Усього в Чорногорії заразилися 324 людини, з яких 9 померли і 315 одужали. Населення країни становить майже 630 тисяч осіб.

Чорногорія оголосила про відкриття кордонів: з яких країн пускатимуть

Як повідомляв OBOZREVATEL, Чорногорія стала першою країною Європи, яка оголосила про перемогу над коронавірусом. У країні протягом 20 днів не фіксували нових випадків зараження.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Чорногорія
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