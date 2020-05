Чорногорія оголосила про відкриття кордонів: з яких країн пускатимуть

Уряд Чорногорії відкриє кордони для іноземців. Пускатимуть громадян країн, де низький рівень захворюваності.

Заборона на в'їзд буде знята в перших числах червня, повідомляється у Twitter уряду країни.

Впускатимуть туристів із Хорватії, Словенії, Австрії, Німеччини, Польщі, Чехії, Угорщини, Албанії та Греції.

"Це простимулює наш туризм", – йдеться у повідомленні.

Усього в Чорногорії заразилися 324 людини, з яких 9 померли і 315 одужали. Населення країни становить майже 630 тисяч осіб.

