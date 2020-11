У "чорну п'ятницю" в світі масово порушували карантин. Фото "гонитви" за знижками

У день "чорної п'ятниці", 27 листопада, багато покупців з усього світу проігнорували правила карантину, введені у зв'язку з пандемією COVID-19, такі як масковий режим і соціальне дистанціювання.

Як пише Daily Mail US, загрозу коронавірусу проігнорували, зокрема, американці, вишикувавшись у величезні черги біля магазинів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, люди бігали через торгові центри Флориди, щоб першими дістатися до магазинів, а в Північній Кароліні та Нью-Йорку покупці юрмилися під магазинами навіть вночі.

Журналісти зазначили, що це відбувалося на тлі зростання кількості випадків COVID-19 і госпіталізацій.

При цьому багато магазинів, щоб обслужити більше людей, відкрилися о 5 ранку.

Деякі магазини перенесли свої знижки в інтернет, а також збільшили можливості самовивозу.

Національна федерація роздрібної торгівлі США прогнозує, що роздрібні продажі в святкові дні в країні виростуть на 3,6–5,2% (порівняно з 2019 роком) і складуть від 755,3 до 766,7 млрд доларів. Для порівняння, за останні п'ять років середньорічне зростання становило 2,5%.

Згідно з прогнозами компанії Adobe Analytics, обсяг продажів через інтернет в США в "чорну п'ятницю" складе 10 мільярдів доларів, що на 39% більше, ніж роком раніше.

Черга під магазином електроніки в штаті Нью-Йорк:

Black Friday 2020: Shoppers are lined up around the building here at Best Buy in Henrietta before doors open at 5. Still, a much smaller crowd than what's typically expected. I 'm filling in for @MSchwartzWHAM all morning with updates. Join us! 🛍 @ 13WHAM pic.twitter.com/lUz6JJte1s