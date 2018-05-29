Чому Абрамович втік від Путіна: названо причину

Один з найбагатших російських олігархів Роман Абрамович відмовився брати участь у протистоянні РФ і Заходу, після того, як його "витіснили" з Євросоюзу.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV експерт з міжнародних питань Сергій Даниленко, коментуючи отримання Абрамовичем громадянства Ізраїлю.

"Абрамович відчував дискомфорт від перебування у Лондоні. Євросоюз різними способами виштовхує російських олігархів зі свого середовища... Все-таки нерукодайність залишається для європейських політиків, громадських діячів, істеблішменту дуже важливою", - зазначив Даниленко.

За його словами, ключовим завданням усіх західних санкцій було створити нестерпні умови для оточення Путіна.

Як зазначив Даниленко, після того, як Великобританія відмовила Абрамовичу у візі, олігарх опинився у непростій ситуації.

"Спілкування з президентом Росії зараз дуже складне. Це не розпивання чаю о 17 годині, як у Британії, це спілкування рівня "чим ти можеш мені допомогти в ситуації, в якій опинилася Росія". І ти повинен впрягатися в цю упряж і тягнути цю країну. Чи потрібно це зараз Абрамовичу? Навряд чи", - пояснив він.

"Абрамович був уособленням "нового росіянина"... Він жив то в Росії, то в Лондоні, займався "Челсі", проводив час на своїх яхтах, був сибаритом... А зараз його викликають в Росію, в Кремль, і нарізають йому напрямок, на який він має витрачати свої гроші, час і здоров'я. І він логічно опинився в Ізраїлі", - підсумував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, термін дії британської візи Романа Абрамовича сплив наприкінці квітня 2018 року, і влада Великобританії її не продовжила.

Раніше в МЗС Великобританії повідомили, що перевіряють усі категорії віз заможних росіян, видані за програмою залучення інвесторів. Для отримання нової британської візи інвестора Абрамович має пояснити, яким чином він отримав свої статки.

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