Чоловік з двома негативними тестами на COVID-19 став причиною спалаху в Новій Зеландії

У Новій Зеландії мандрівник, що знаходився на карантині і двічі отримав негативний тест на коронавірус (COVID-19), став причиною нового спалаху захворювання.

Як пише Daily Mail, чоловік провів в ізоляції 14 днів в новозеландському Крайстчерчі і не мав ніяких симптомів коронавірусу.

Тепер експерти впевнені, що після того, як він покинув карантин в готелі, то заразив шістьох людей. Ще як мінімум 31 особа, що знаходилася в тісному контакті з підтвердженими випадками, також могла заразитися.

Місцеві фахівці припускають, що у мандрівника був незвичайно довгий інкубаційний період COVID-19.

"Ми бачили докази цього за кордоном, що є люди, у яких інкубаційний період триває набагато довше", – заявив учений Шон Хенді.

Інше можливе пояснення полягає в тому, що "щось пішло не так" в ізольованому приміщенні, що призвело до порушення карантинного контролю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 серпня в Новій Зеленадіі заявляли про повну відсутність випадків COVID-19 за останні 100 днів.