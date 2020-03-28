Число померлих від коронавірусу в Італії перевищило 10 тисяч

В початку епідемії коронавірусу в Італії загинули більше 10 тисяч чоловік.

Про це свідчать дані worldometers.info. Інформацію підтвердила також влада Італії.

Станом на вечір суботи, 28 березня, в країні зафіксовано майже 92,5 тисячі випадків захворювань, з яких майже 6 тисяч тільки за останню добу. Також з 10 тисяч жертв за останню добу померли 889 осіб.

Всього вилікуватися вдалося поки що лише 12 тисячам жителів Італії.

Статистика по коронавірусу worldometers.info

Статистика по коронавірусу worldometers.info

Як писав OBOZREVATEL, офіційно в Україні станом на ранок 28 березня підтвердили 311 випадків COVID-19.

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