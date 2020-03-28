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28 березня • оновлено в 20:21
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Число померлих від коронавірусу в Італії перевищило 10 тисяч

6.7т
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В початку епідемії коронавірусу в Італії загинули більше 10 тисяч чоловік.

Про це свідчать дані worldometers.info. Інформацію підтвердила також влада Італії.

Станом на вечір суботи, 28 березня, в країні зафіксовано майже 92,5 тисячі випадків захворювань, з яких майже 6 тисяч тільки за останню добу. Також з 10 тисяч жертв за останню добу померли 889 осіб.

Всього вилікуватися вдалося поки що лише 12 тисячам жителів Італії.

Статистика по коронавірусу

Статистика по коронавірусу

worldometers.info

Статистика по коронавірусу

Статистика по коронавірусу

worldometers.info

Як писав OBOZREVATEL, офіційно в Україні станом на ранок 28 березня підтвердили 311 випадків COVID-19.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
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