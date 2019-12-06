Черговий напад? Меркель здивувала вчинком на публіці: відео

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель здивувала поведінкою на урочистій церемонії з нагоди її зустрічі з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим.

У мережі запідозрили, що в політикині знову проявляються проблеми зі здоров'ям. Відео опубліковане на Youtube-каналі інформагентства "Sputnik Казахстан" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Зазначається, що вона особисто зустріла Токаєва, водночас вирішила посидіти в той час, коли оркестр виконував гімни двох держав.

Ангела Меркель слухала гімни сидячи Скриншот

Так, першим пролунав гімн Казахстану – Касим-Жомарт Токаєв встав і поклав руку на серце. Меркель же залишалася на своєму місці.

Крім цього, канцлерка продовжувала сидіти, навіть коли звучав гімн її країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Меркель осоромилася під час Берлінської конференції щодо багатосторонньої торгівлі і цифрової безпеки. Вона впала, коли піднімалася на сцену.

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