Через землі України? У Росії призначили несподіваного винуватця "кровної війни" із Польщею

Історичні чвари між Росією і Польщею нібито почалися ще з часів боротьби за українські землі. Тому нинішнє загострення у відносинах обумовлене факторами, закладеними в глибокому минулому.

Таке пояснення конфлікту президента Росії Володимира Путіна з Варшавою дав президент Російської асоціації прибалтійських досліджень, доктор економічних наук Микола Межевич, пише "Взгляд".

"Мова не йде про ненависть. Мова про конкуренцію. У майбутніх російських і у майбутніх поляків у п'ятому – восьмому столітті нашої ери виявилися різні центри етнічної консолідації. Один – на схід. Цей центр знайшов для себе опорні точки в вигляді Києва і Новгорода. Другий виявився істотно західніше і шукав цю точку між Краковом, Любліном і Варшавою", – стверджує він.

Конфлікт Путіна з Польщею "Кореспондент"

При цьому наголошується, що "в результаті кількох польських розділів Російська імперія піддалася на досить очевидну спокусу і включила в себе етнічно суто польські землі – від Бреста і Львова на захід".

Межевич вважає, що саме це було помилкою, тому що з тих пір у Польщі Росія не могла сприйматися інакше як загарбник і агресор.

Раніше заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський заявив, що Путін несправедливо записав Польщу у список країн, винних у початку Другої світової війни.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На своїй пресконференції Путін заявив, що СРСР не окупував Польщу у вересні 1939 року, а "ввів свої війська в країну, яка була дезінтегрована, а влада вже не контролювала ситуацію". Також він висловив думку, що Польща сама була агресором, коли восени 1938 року захопила частину Чехословаччини.

МЗС Польщі розкритикувало скандальний вислів Путіна про передісторію Другої світової війни. У заяві відомства йдеться, що російська сторона "посилається на пропагандистські послання сталінської епохи".

Путін також заявив, що Польща нібито у змові з Гітлером розв'язала Другу світову війну.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла Росії Сергія Андрєєва через грубі висловлювання Путіна.

У МЗС Польщі сказали, що готові роз'яснювати російським дипломатам правду про Другу світову війну стільки часу, скільки буде потрібно.

Голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький припустив, що в такий спосіб Путін намагається відвернути увагу від проблем Росії.

У Польщі після скандалу із заявами президента Росії Володимира Путіна вирішили на законодавчому рівні заборонити Москві тлумачити історію "зі своєї точки зору".

Також прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що уряд буде відстоювати правду й історичну пам'ять після скандальної промови на цю тему президента РФ.

У Польщі після скандалу з заявами президента Росії Володимира Путіна вирішили на законодавчому рівні заборонити Москві тлумачити історію "зі своєї точки зору".

Також прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій підкреслив, що уряд буде відстоювати правду і історичну пам'ять після скандальної промови на цю тему президента РФ.

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