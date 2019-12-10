Через Україну? З'ясувалося, навіщо Лавров їде до Трампа

Під час зустрічі президента США Дональда Трампа і держсекретаря Майка Помпео з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Вашингтоні 10 грудня буде обговорюватися Україна й Сирія.

Про це пише Washington Post. Також уточнюється, що буде порушене питання контролю над озброєннями.

За словами анонімного джерела, Трамп зустрінеться з главою МЗС РФ у Білому домі. Також Лавров відвідає Держдепартамент, де він і Помпео дадуть спільну пресконференцію.

Сергій Лавров ТАСС

Раніше держсекретар США Майк Помпео прокоментував візит Лаврова до Вашингтона на тлі слухань щодо імпічменту. За його словами, слухання не мають заважати роботі адміністрації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч у Овальному кабінеті буде закритою для преси, точна тривалість невідома.

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