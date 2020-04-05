Після коронавірусної кризи для відновлення економіки Європи буде необхідний новий план Маршалла.

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Про це в статті для The Guardian заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Він підкреслив, що Європа переживає найбільшу кризу з часів Другої світової війни. Виклик він назвав надзвичайним і безпрецедентним.

"Наші люди помирають або борються за своє життя в лікарнях, охоплених пандемією, яка є найбільшою загрозою для наших систем охорони здоров'я з часів грипу 1918 року", – написав Санчес.

Він порівняв COVID-19 із війною, вказавши, що новий противник "зовсім іншого роду" і є невидимим ворогом, який "загрожує самому майбутньому європейського проєкту".

Педро Санчес заявив, що Європі потрібен новий план Маршалла Колаж

Ініціативи ЄС, на думку прем'єра, хороші, але все ж недостатні.

"Європа повинна створити військову економіку і почати спротив і відновлення економіки. Для цього ми повинні мобілізувати значні ресурси за допомогою плану, який слід назвати новим планом Маршалла. Це вимагає підтримки з боку всіх держав-членів ЄС", – зазначив Санчес.

Він заявив, що зараз "настав час проявити солідарність". На думку політика, країнам потрібно створити новий механізм гарантування взаємного боргу, налагодити спільну закупівлю медичного обладнання, розробити стратегію кібербезпеки і надзвичайний план для "енергійного відновлення континенту".

"Це дуже складні часи, які вимагають сміливих рішень. Мільйони європейців вірять у ЄС. Ми не повинні залишати їх наодинці. Ми повинні давати їм привід, щоб вони продовжували вірити. І нам потрібно діяти зараз або ніколи, тому що на кону сама Європа", – написав прем'єр Іспанії.

Зазначимо, дружина, матір і тесть Санчеса отримали позитивний результат тестів на COVID-19.

Довідка: план Маршалла був затверджений урядом США в кінці Другої світової війни. Він передбачав надання допомоги європейському континенту після війни.

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