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5 квітня • оновлено в 17:08
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Прем'єр Іспанії заявив про необхідність нового плану Маршалла через COVID-19

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Після коронавірусної кризи для відновлення економіки Європи буде необхідний новий план Маршалла.

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Про це в статті для The Guardian заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Він підкреслив, що Європа переживає найбільшу кризу з часів Другої світової війни. Виклик він назвав надзвичайним і безпрецедентним.

"Наші люди помирають або борються за своє життя в лікарнях, охоплених пандемією, яка є найбільшою загрозою для наших систем охорони здоров'я з часів грипу 1918 року", – написав Санчес.

Він порівняв COVID-19 із війною, вказавши, що новий противник "зовсім іншого роду" і є невидимим ворогом, який "загрожує самому майбутньому європейського проєкту".

Педро Санчес заявив, що Європі потрібен новий план Маршалла

Педро Санчес заявив, що Європі потрібен новий план Маршалла

Колаж

Ініціативи ЄС, на думку прем'єра, хороші, але все ж недостатні.

"Європа повинна створити військову економіку і почати спротив і відновлення економіки. Для цього ми повинні мобілізувати значні ресурси за допомогою плану, який слід назвати новим планом Маршалла. Це вимагає підтримки з боку всіх держав-членів ЄС", – зазначив Санчес.

Він заявив, що зараз "настав час проявити солідарність". На думку політика, країнам потрібно створити новий механізм гарантування взаємного боргу, налагодити спільну закупівлю медичного обладнання, розробити стратегію кібербезпеки і надзвичайний план для "енергійного відновлення континенту".

"Це дуже складні часи, які вимагають сміливих рішень. Мільйони європейців вірять у ЄС. Ми не повинні залишати їх наодинці. Ми повинні давати їм привід, щоб вони продовжували вірити. І нам потрібно діяти зараз або ніколи, тому що на кону сама Європа", – написав прем'єр Іспанії.

Зазначимо, дружина, матір і тесть Санчеса отримали позитивний результат тестів на COVID-19.

Довідка: план Маршалла був затверджений урядом США в кінці Другої світової війни. Він передбачав надання допомоги європейському континенту після війни.

Раніше в ефірі ObozTV президент Торгово-промислової палати Геннадій Чижов заявив, що карантин безпосередньо вдарив по близько 600 тисячам підприємців в Україні.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Світова фінансова криза Коронавірус
Місце
Іспанія
Теги
Європейський Союз економіка політика криза карантин
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Klymko Bogdan
Klymko Bogdan
Спасибо Новосибирскому "Вектору " за коронавирус
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