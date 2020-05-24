Чехія знову почала видавати робочі візи українцям

Диппредставництва Чехії в Україні відновили роботу консульських відділів для видачі українцям робочих віз.

Як повідомляє Radio Prague International, Генконсульство Чехії у Львові почало приймати візові анкети та документи 22 травня, а посольство цієї країни в Києві відкриє консульський відділ 25 травня.

Чехія відновила видачу робочих віз громадянам України

"Чеська економіка потребує українських працівників. Ми прагнемо спростити ситуацію чеській охороні здоров'я та сільському господарству, яким не вистачає сезонних працівників з-за кордону", – зазначив глава МЗС Чехії Томаш Петршичек.

Водночас українські висококваліфіковані кадри в галузі охорони здоров'я, у сфері соціальних послуг, а також наукові співробітники, студенти та їхні родичі, які саме зараз перебувають у Чехії, зможуть подати заяву на продовження посвідки на проживання прямо на території країни.

"Подача документів за допомогою візових центрів в Україні поки не є можливою, тому що центральна українська влада через епідеміологічну обстановку не дала дозволу на відновлення їхньої роботи", – пояснив заступник міністра закордонних справ Чехії Мартін Смолек.

Як повідомляв OBOZREVATEL, консульські установи Польщі в Україні з 4 травня відновили видачу робочих віз.

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