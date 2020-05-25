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25 травня • оновлено в 10:55
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Чехія змінила правила в’їзду до країни: названо важливу умову для українців

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У Чехії оновили правила перетину кордону для іноземців на час дії карантинних обмежень через пандемією коронавірусу.

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Відтепер, аби потрапити до країни, потрібно мати довідку про відсутність COVID-19. Про це йдеться у постанові уряду Чехії про закінчення там надзвичайного стану.

Згідно з документом, тепер іноземці, зокрема й громадяни України, крім закордонного паспорта й діючої візи, мають обов'язково пред’явити довідку про негативний тест на коронавірус.

У Чехії оновили правила перетину кордону для іноземців

У Чехії оновили правила перетину кордону для іноземців

Підкреслюється, що відповідна довідка повинна бути зроблена не більш ніж за 4 дні до поїздки в Чехію.

Крім цього, в такому документі має бути вказана інформація про медичний заклад, де проводилося тестування на COVID-19, щоб у разі потреби перевірити або уточнити зазначені дані.

В постанові додали, що іноземці з такою довідкою будуть звільнені від проходження обов'язкового карантину після прибуття до Чехії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, диппредставництва Чехії в Україні відновили роботу консульських відділів для видачі українцям робочих віз.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Чехія
Теги
кордон туризм
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