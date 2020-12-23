Чехія вводить тотальний карантин через пандемію COVID-19

Чехія з неділі, 27 грудня, введе найсуворіший, п'ятий, рівень обмежень через пандемію коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Ян Блатни, пише видання IDNES. Працювати зможуть тільки продуктові магазини і аптеки.

Заборона також не буде поширюватися на продаж бензину, медичні пункти, зоомагазини, магазини окулярів та лінз, газет і тютюну.

Уряд Чехії планує заборонити великим продуктовим супермаркетам продавати "другорядні товари", щоб не піддавати дискримінації невеликі закриті магазини.

Крім того, на всій території країни введуть комендантську годину з 21:00 до 5 ранку.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Польщі і Чехії 27 грудня мають розпочатися кампанії по вакцинації від коронавірусу. Україна ж і в 2021 році може не отримати широкий доступ до неї.