Чехія повністю закрила кордони через коронавірус, а Албанія ввела комендантську годину

Через поширення в світі епідемії коронавірусу, Чехія з 16 березня вводить повну заборону на в'їзд і виїзд із країни, а в Албанії заявили про введення комендантської години.

В обох випадках відповідні рішення ухвалили уряди країн 13 березня. За порушення рекомендацій передбачається навіть штраф.

"Опівночі понеділка ми забороняємо всім іноземцям в'їжджати до Чеської Республіки і водночас – усім громадянам Чехії залишати її територію", – цитує главу МВС Чехії Яна Гамачека LeFigaro.

Чехія закрила кордони через коронавірус

Зазначається, що нині в цій країні, яка є членом ЄС, зафіксовано 117 випадків зараження китайським коронавірусом.

Як повідомляє Albanian Daily News, також у п'ятницю, 13 березня, в Албанії оголосили низку надзвичайних заходів, щоб зупинити поширення коронавірусу в країні. Серед них – комендантська година.

Зокрема, вводиться заборона використання приватних автомобілів і міського транспорту у восьми містах із 06:00 13 березня до опівночі 15 березня. Водночас наголошується, що єдиними транспортними засобами, якими все ще дозволено їздити, залишаються державні автомобілі, вантажівки, які перевозять їжу і медпрепарати, а також карети швидкої допомоги.

У країні призупинена робота торгових центрів і магазинів – крім тих, що продають продукти або медичні товари. Закриті й більшість барів, кафе, ресторанів.

До всього іншого по всій Албанії встановлено контрольно-пропускні пункти, щоб перевірити, чи дотримуються люди вимоги самоізоляції. За порушення умов карантину громадян чекає штраф у розмірі 5 тис. євро.

"Перепрошую 1000 разів, але цю війну не можна виграти інакше", – написав у соцмережах прем'єр-міністр країни Еді Рама.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна призупинила залізничне сполучення зі Словацькою Республікою через оголошення Словаччиною надзвичайного стану у зв'язку з коронавірусом.

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