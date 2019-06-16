Бургери з сирою куркою: McDonald's загримів у скандал

Родині австралійців продали бургери з сирим курячим м'ясом в одному з ресторанів мережі швидкого харчування McDonald's.

Про це потерпілий Джозеф Кім розповів на своїй сторінці в Facebook, пише Lenta.

За словами чоловіка, він не міг піти з роботи і попросив дочку привезти йому їжі. Вона придбала бургери для всієї родини в ресторані, розташованому в передмісті міста Голд-Кост, віддала один йому і поїхала. Кім здивувався, що в коробочці всі інгредієнти лежали окремо, але сам зібрав їх разом і почав швидко їсти, оскільки був дуже голодний.

Спочатку нічого незвичайного він не відчув, але потім помітив щось м'яке. "Приблизно на середині я глянув на бургер, побачив курячу котлету і виявився в повному шоці! Вона була знатно неготовою! Виглядала сирої!", — написав він.

Коли Кім подзвонив сім'ї, виявилося, що котлета в бургері його дружини теж сира. "На щастя, вона не встигла з'їсти ні шматочка. У гіршому випадку це могло вбити всю мою сім'ю. Я читав статті про сальмонельозі", — зазначив чоловік.

Після події він відправився в який продав неякісну їжу McDonald's. "Я привіз решту бургера, пояснив, показав. І знаєте, що менеджер спочатку сказав на це? "Добре"!", — обурився австралієць. Помічник керівника намагалася акуратно забрати у нього проблемний бургер, а також сама не давала ніякої контактної інформації.

Бургер Джозефа Кіма

"McDonald's, виправдовуватися і звинувачувати свій "новий" персонал в такій небезпечній ситуації — не дуже добре. Зневажливо ставитися до скарги клієнта —не дуже добре. Піддавати клієнтів ризику зараження інфекцією або навіть чогось більш серйозного — не дуже добре", — підкреслив Кім.

Новини Вчені розповіли про нову загрозу від фастфуду

За його словами, McDonald's так і не приніс йому офіційних вибачень. У той же час Daily Mail з посиланням на місцеві ЗМІ пише, що компанія висловила розчарування тим, що сталося. Її представники наголосили, що ведеться розслідування, а мережа вкрай серйозно ставиться до безпеки своїх продуктів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Британії в ході дослідження на кожному сенсорному пристрої, що використовується в мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's, були виявлені небезпечні бактерії, здатні викликати важкі інфекційні захворювання.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!