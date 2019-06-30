Було три умови: дипломат розкрив правду про повернення Росії в ПАРЄ

Під час переговорів щодо повернення Росії в ПАРЄ перед Кремлем ставилося три умови, зокрема, щодо України, які в результаті виконані не були.
Так, від РФ вимагали: повернути Україні полонених моряків, надати доступ комісару Ради Європи з прав людини в Крим та оплатити внески.
Про це в інтерв'ю "5 каналу" розповів представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба, уточнивши, що переговори активізувалися ще на початку поточного року.
Згодом, як зазначив посол, Європа дала зрозуміти Росії, що вона може повернутися і без цих умов.
Кулеба додав, що через це російська нота українському МЗС щодо моряків з'явилася не з рішення ПАРЄ повернути російську делегацію, а оскільки минав кінцевий термін, наданий Міжнародним трибуналом ООН.
"Просто так співпало, що в ніч із 24 на 25 червня якраз прийняли цю резолюцію (про повернення Росії в ПАРЄ. – Ред.), а 25 минав термін. Тому я підтверджую, що тема моряків у ПАРЄ звучала. Але я переконаний, що Росія не збиралася виконувати ці три вимоги, тому що вони розуміли, що коаліція в їх користь уже зайшла в такий стан, коли поверне їх без поступок. Я думаю, сталося саме так", – сказав Кулеба.
Повернення Росії в ПАРЄ
Ракурс
Як повідомляв OBOZREVATEL:
26 червня ПАРЄ остаточно затвердила резолюцію про повернення делегації Росії в свій склад.
Після цього українська делегація оголосила бойкот ПАРЄ через Росію. Також члени делегації терміново звернулися до президента Володимиру Зеленському, парламенту і уряду.
Для консультацій Україна відкликала посла при Раді Європи – Дмитра Кулеба. Він розповів, яку "відповідь" завдасть країна.
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