Була несправність: стали відомі подробиці катастрофи з пасажирським поїздом в Австралії

У четвер, 20 лютого, в Австралії зійшов із рейок швидкісний пасажирський поїзд, який прямував із Сіднея в Мельбурн.

У катастрофі загинули дві людини, ще 12 постраждали і були доставлені в лікарню, повідомляє Daily Mail. На борту експреса всього перебували 160 осіб (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Ще 20 людей зникли безвісти. У поліції припустили, що вони покинули місце події до прибуття рятувальників.

В Австралії поїзд зійшов з рейок Daily Mail

В Австралії поїзд зійшов з рейок Daily Mail

В Австралії поїзд зійшов з рейок Daily Mail

"Ти просто чекаєш похмуру смерть. Тебе кидає, все рухається, перевертається, і все, що ти можеш побачити – це бруд, сміття та інше, що летить повз вікна, а самі рейки просто вигнуті", – розповів постраждалий чоловік.

В Австралії поїзд зійшов із рейок Daily Mail

В Австралії поїзд зійшов із рейок Daily Mail

В Австралії поїзд зійшов із рейок Daily Mail

Відомо, що перед трагедією потяг набирав швидкість після зупинки через проблеми з сигналізацією. Він запізнювався приблизно на дві години. Вагони, які зійшли з рейок, змістилися на близько 10 метрів від нормальної траєкторії. З якої причини поїзд зійшов із рейок поки невідомо.

В Австралії поїзд зійшов із рейок Daily Mail

В Австралії поїзд зійшов із рейок Daily Mail

В Австралії поїзд зійшов із рейок Daily Mail

В Австралії поїзд зійшов із рейок Daily Mail

В Австралії поїзд зійшов із рейок Daily Mail

В Австралії поїзд зійшов із рейок Daily Mail

В Австралії поїзд зійшов із рейок Daily Mail

В Австралії поїзд зійшов із рейок Daily Mail

Як писав OBOZREVATEL раніше, в австралійському штаті Вікторія з рейок зійшов пасажирський потяг. НП сталася вранці 20 лютого на станції Уоллан приблизно в 45 кілометрах від Мельбурна.

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