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8 січня • оновлено в 08:37
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"Будемо захищатися!" Іран знайшов пояснення удару по військовій базі США

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Удар Ірану по військовій базі США в Іраку був самообороною після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

Таку заяву в своєму Twitter зробив глава іранського МЗС Джавад Заріф. За його словами, дії Тегерана, який вдарив по базі, з якої "було скоєно боягузливе збройний напад" на громадян і високопоставлених іранських чиновників, були зроблені відповідно до статті 51 Статуту ООН.

При цьому він заявив, що Іран буде готовий захищатися від будь-якої агресії.

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База США в Іраку

База США в Іраку

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"Ми не прагнемо до ескалації або до війни, але ми будемо захищатися від будь-якої агресії", - уточнив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Конфлікт США та Ірана Вбивство генерала Сулеймані
Місце
Іран
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