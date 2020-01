"Будемо захищатися!" Іран знайшов пояснення удару по військовій базі США

Удар Ірану по військовій базі США в Іраку був самообороною після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

Таку заяву в своєму Twitter зробив глава іранського МЗС Джавад Заріф. За його словами, дії Тегерана, який вдарив по базі, з якої "було скоєно боягузливе збройний напад" на громадян і високопоставлених іранських чиновників, були зроблені відповідно до статті 51 Статуту ООН.

При цьому він заявив, що Іран буде готовий захищатися від будь-якої агресії.

"Ми не прагнемо до ескалації або до війни, але ми будемо захищатися від будь-якої агресії", - уточнив міністр.

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.



We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression.