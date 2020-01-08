"Будемо захищатися!" Іран знайшов пояснення удару по військовій базі США

Удар Ірану по військовій базі США в Іраку був самообороною після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.
Таку заяву в своєму Twitter зробив глава іранського МЗС Джавад Заріф. За його словами, дії Тегерана, який вдарив по базі, з якої "було скоєно боягузливе збройний напад" на громадян і високопоставлених іранських чиновників, були зроблені відповідно до статті 51 Статуту ООН.
При цьому він заявив, що Іран буде готовий захищатися від будь-якої агресії.
База США в Іраку
Ілюстрація
"Ми не прагнемо до ескалації або до війни, але ми будемо захищатися від будь-якої агресії", - уточнив міністр.
Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.- Javad Zarif (@JZarif) 8 січня 2020 р
We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ніч на 8 січня Іран завдав удар балістичними ракетами по військово-повітряній базі Айн аль-Асад і в Ербілі на півночі Іраку, де розміщені американські війська. Бомбардування відбувалася двома хвилями.
На обіцянку Пентагону відповісти на атаку, в КВІР пригрозили "вдарити на цей раз в самій Америці". В Ірані також додали, що в разі бомбардування іранської земліответний удар припаде на міста Дубай (Об'єднані Арабські Емірати) і Хайфу (Ізраїль).
При цьому увечері 7 січня Збройні сили США, включаючи ракетні батареї протиповітряної оборони, по всьому Близькому Сходу були приведені в стан підвищеної готовності.
Ситуація на Близькому Сході серйозно загострилася після вбивства 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані, який був убитий в ніч на 3 січня в результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак).
Наказ був відданий главою США Дональдом Трампом. За його словами, Сулеймані "причетний до загибелі мільйонів людей" і його "повинні були прибрати ще багато років тому".
Постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв вбивство військами США генерала з оголошенням війни.
Після вбивства американськими військами іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада в Ірані заявили, що визначили 35 цілей для ударів у відповідь по США.
5 січня парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни після вбивства іранського генерала.
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