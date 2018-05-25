"Будемо ловити під Польщею": Соловйов пригрозив Україні нової бійнею на Донбасі

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов знову вибухнув гучними погрозами про наступ Росії на територію України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, він цинічно заявив, що військ країни-агресора немає на Донбасі, але коли вони там з'являться, українцям нібито доведеться рятуватися втечею. Свою агресивну, але популістську позицію він озвучив в ефірі власної програми на телеканалі "Росія 1".

Зокрема, Соловйова розлютили слова українського громадського діяча Вадима Трюхана про те, що після повного виведення військових формувань Російської Федерації з Донбасу, Україні вдасться за два тижні відновити контроль над кордоном і припинити кровопролиття.

"Росія вийде з Донбасу тоді, якщо спочатку туди увійде. А якщо Росія увійде на Донбас, то вас треба буде ловити на кордоні з Польщею! Ви вбили 10 тисяч жителів Донбасу!" - оскаженіло відповів він своєму опонентові, намагаючись переключити увагу глядачів з реального варіанту завершення конфлікту на міфи про "велич" російських окупантів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський пропагандист, військовий експерт Ігор Коротченко заявив, що Росія нібито може знову відправити "добровольчу" підмогу терористам "ДНР" або взагалі здійснити масштабне військове вторгнення в Україну.