"Буде велика війна": в історії РФ знайдено тривожну закономірність

Повторення сучасною Росією етапів деградації гітлерівської Німеччини наштовхує на думку, що чергова світова війна неминуча.

Більше того, в період правління Володимира Путіна країна стала практично повним двійником Третього рейху, написав російський журналіст Аркадій Бабченко на своїй сторінці у Facebook.

"Ще одне стандартне запитання - чому ти так впевнений, що буде велика війна? Я не впевнений. Але історичні паралелі підштовхують саме до цього висновку. Я завжди говорив, що путінська Росія - це сучасний аналог Німеччини тридцятих років", - зазначив він і навів масу прикладів, які підтверджують, що країна-агресор повністю повторює долю ще одного злочинного режиму.

Серед них Бабченко виділив анексію Судетів і Криму, загальну урочисту істерію прихильників цих злочинів, проведення Олімпіад у диктаторських Німеччині та Російській Федерації, нетерпимість до людей інших національностей тощо.

"Я жахаюся щоразу від такого збігу. Мабуть, це якась історична неминучість, що всі диктатори, які втратили глузд, йдуть однією і тією самою колією. Роблять одні й ті самі речі. Ось просто практично дослівно", - наголосив журналіст.

Також він додав, що Росія є лише певною подобою нацистської Німеччини, оскільки навіть у своїх злочинних планах вона не може домогтися досконалості через власну неповноцінність.

"Тому що Росія - недоімперія. Недорейх. У неї все - "недо-". Недофюрер, недогестапо, недоконцтабори. До речі, у Гітлера був і Недовермахт - Німеччина увійшла у війну непідготовленою, не встигнувши закінчити реформу армії, з сирими танками. Ну ось просто один в один, як Росія зараз, з її сирою "Арматою". І це, звісно, породжує певну надію. Що Третю світову вони не розпочнуть. І все обмежиться НедоСвітовою", - написав Бабченко.

Продовжуючи розмірковувати про загрозу розв'язання Кремлем глобального збройного конфлікту, Бабченко наголосив, що все залежить іще й від того, що можна вважати "великою війною".

"Те, що вони зрештою полізуть кудись у Харків, або Мінськ, або ще кудись по периметру - в цьому я вже майже впевнений. І як на мене - це досить велика війна, на якій вони крові вип'ють ще ой як чимало", - стверджує журналіст.

Підтвердженням своїх слів він вважає багаторічне фінансування РФ виключно силового блоку і практично повне ігнорування інших сфер життя в країні.

"Ти не розвивав ані науку, ані освіту, ані економіку, ані середній бізнес, ані інститути суспільства, ані промисловість, ані технології, анічогісінько. Тільки армію та силовиків. І використовувати в підсумку ти зможеш лише армію та силовиків. Нічого іншого у тебе просто більше немає. Питання лише в тому, де вони почнуть раніше - всередині периметра чи зовні", - підсумував Бабченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст заявив, що нинішній Росії ніколи не вдасться стати нормальною цивілізованою країною, тому на неї чекає лише повна ізоляція від світу. Причиною цього, на думку Бабченка, є те, що навіть усі добрі наміри вона перетворює на невиправдані людські жертви та грубі порушення законів.