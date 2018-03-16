"Буде багато горя і крові": Акунін попередив, що Росія у небезпеці

Російський письменник Борис Акунін (Григорій Чхартішвілі) розповів, чим для Росії небезпечний розпад на окремі держави.

"Я думаю, що буде великою трагедією, якщо Росія ще раз розпадеться на шматки. Я вже й до Брексіту ставлюся дуже погано, мені здається це великою помилкою. Я з великим сумом дивлюся на те, що відбувається в Іспанії. Мені здається, що це неправильно", - розповів Акунін в інтерв'ю "Настоящему времени".

Як вважає письменник, повторювати ситуацію з розпадом СРСР - небезпечно. "Не кажу вже про те, що ми всі пов'язані, тут проходить багато приватних і особистих доль, зв'язків. І все це рвати, як це було в 1991 році, - це просто буде багато горя і, боюся, що багато крові", - додав письменник.

При цьому опозиціонер рішуче проти імперської політики Росії. "Це поліцейська держава, яка у будь-якій дискусії використовує поліцейські методи, інакше вже дискутувати вона не може і не вміє. У цій ситуації від опозиції, по-моєму, не слід чекати ніяких серйозних рухів, вчинків. Це просто неможливо, так не буває на цьому етапі. Що зараз може робити опозиція? Вона, по-перше, може подавати приклад гідної поведінки опору, що дуже важливо, в Радянському Союзі в дисидентському русі, наприклад, це було", - порадив він.

Нагадаємо, вибори президента Росії пройдуть 18 березня, виборча кампанія офіційно стартувала 18 грудня 2017 року. Соцопитування підтверджують лідерство чинного президента РФ Володимира Путіна. Участь у виборах візьмуть: Сергій Бабурін ("Російський загальнонародний союз"), Павло Грудінін (КПРФ), Володимир Жириновський (ЛДПР), Ксенія Собчак ("Громадянська ініціатива"), Максим Сурайкін ("Комуністи Росії"), Борис Титов ("Партія зростання") і Григорій Явлінський ("Яблуко").