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ПолітикаЕкономіка

"Буде багато горя і крові": Акунін попередив, що Росія у небезпеці

9.6тЧитати новину російською

Російський письменник Борис Акунін (Григорій Чхартішвілі) розповів, чим для Росії небезпечний розпад на окремі держави.

"Я думаю, що буде великою трагедією, якщо Росія ще раз розпадеться на шматки. Я вже й до Брексіту ставлюся дуже погано, мені здається це великою помилкою. Я з великим сумом дивлюся на те, що відбувається в Іспанії. Мені здається, що це неправильно", - розповів Акунін в інтерв'ю "Настоящему времени".

Як вважає письменник, повторювати ситуацію з розпадом СРСР - небезпечно. "Не кажу вже про те, що ми всі пов'язані, тут проходить багато приватних і особистих доль, зв'язків. І все це рвати, як це було в 1991 році, - це просто буде багато горя і, боюся, що багато крові", - додав письменник.

При цьому опозиціонер рішуче проти імперської політики Росії. "Це поліцейська держава, яка у будь-якій дискусії використовує поліцейські методи, інакше вже дискутувати вона не може і не вміє. У цій ситуації від опозиції, по-моєму, не слід чекати ніяких серйозних рухів, вчинків. Це просто неможливо, так не буває на цьому етапі. Що зараз може робити опозиція? Вона, по-перше, може подавати приклад гідної поведінки опору, що дуже важливо, в Радянському Союзі в дисидентському русі, наприклад, це було", - порадив він.

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Нагадаємо, вибори президента Росії пройдуть 18 березня, виборча кампанія офіційно стартувала 18 грудня 2017 року. Соцопитування підтверджують лідерство чинного президента РФ Володимира Путіна. Участь у виборах візьмуть: Сергій Бабурін ("Російський загальнонародний союз"), Павло Грудінін (КПРФ), Володимир Жириновський (ЛДПР), Ксенія Собчак ("Громадянська ініціатива"), Максим Сурайкін ("Комуністи Росії"), Борис Титов ("Партія зростання") і Григорій Явлінський ("Яблуко").

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Тема
Вибори в Росії
Особа
Борис Акунін
Місце
Росія
Об'єкт
вибори президента Росії
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