Британський парламент вдруге провалив голосування по Brexit

У вівторок, 12 березня, британський парламент вдруге проголосував проти плану виходу Великобританії з Європейського Союзу, запропонованого прем'єр-міністром Терезою Мей.

Про це повідомляє BBC. Проти проголосував 391 депутат, за – 242. Це означає, що до дати офіційного виходу з Євросоюзу залишилося 17 днів, а у Лондона і Брюсселя все ще немає чітко визначених умов Brexit.

На наступному засіданні парламентарі повинні будуть проголосувати за вихід країни з Союзу без угоди і продовження цієї процедури згідно зі ст. 50 Договору про Європейський Союз.

Відзначається, що під час обгооврення генеральний прокурор заявила, що внесені Мей зміни, як і раніше, несуть "юридичний ризик".

Напередодні прем'єр і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер погодили зміни умов. Вони домовилися, що до грудня 2020 року сторони укладуть угоду з питання кордону між Північною Ірландією та Ірландією, яка стане кордоном між Великобританією і ЄС.

Саме питання про кордон був головним спірним пунктом у плані Мей. Юнкер також заявив, що у Великобританії не буде "третього шансу" в разі відмови парламенту.

Мей зазначила, що глибоко шкодує через рішення депутатів. Вона сказала, що все ще пристрасно вірить, що кращий шлях для Великобританії – це вийти з ЄС "впорядковано", уклавши угоду.

"Угода, про яку ми домовилися, є найкращою та дійсно єдиною доступною. Вихід без угоди залишається дефолтом в законодавстві Великобританії і ЄС", – додала Мей.

"Якщо Палата представників відмовиться затвердити рішення про вихід без угоди 29 березня, уряд після цього голосування у четвер запропонує клопотання про те, чи бажає парламент домагатися продовження статті 50. Якщо Палата проголосує за продовження, уряд буде прагнути узгодити це продовження з ЄС і висунути необхідне законодавство для зміни дати виходу", – сказала Мей.

"Але дозвольте мені сказати ясно: голосування проти виходу без угоди і за продовження не вирішує проблем, з якими ми стикаємося", – додала політик.

Опозиційні лейбористи, в свою чергу, заявили, що час Мей вже вийшов, і єдиний спосіб вирішити ситуацію – провести другий референдум.

З'явилася і перша реакція Євросоюзу на голосування. Мішель Барньє, головний переговорник з Великобританією, написав у Twitter, що рішення парламенту наблизило Великобританію до виходу з ЄС без угоди. "Ми зробили все можливе, щоб її укласти", – додав він.

The EU has done everything it can to help get the Withdrawal Agreement over the line. The impasse can only be solved in the #UK. Our “no-deal” preparations are now more important than ever before.