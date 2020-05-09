Спецслужби Великої Британії оприлюднили останні перехоплені повідомлення нацистів, якими вони обмінювалися перед капітуляцією в 1945 році.

Документи опубліковані на сайті британського Центру урядового зв'язку з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни (щоб подивитися їх, проскрольте новину до кінця).

Британські спецслужби розкрили останні повідомлення нацистів gchq.gov.uk

У них йдеться про те, що останню радіограму 7 травня 1945 року о 7:35 відправив лейнтенант по імені Кункель, після цього зв'язок було припинено.

"Британські війська увійшли до Куксхафену 6 травня о 14:00 – з цього моменту весь радіозв'язок припиняється – бажаю вам всього найкращого", – йшлося в повідомленні.

Британські спецслужби розкрили останні повідомлення нацистів gchq.gov.uk

У ще одному повідомленні зазначалося: "Закриття зв'язку назавжди – всього найкращого – до побачення".

За кілька днів до цього було перехоплено інше повідомлення, в якому німецький солдат, що перебував на датському узбережжі, запитав по радіозв'язку, чи є у когось сигарети. Йому відповіли, що їх немає.

Британські спецслужби розкрили останні повідомлення нацистів gchq.gov.uk

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