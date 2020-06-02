Головна Новини
2 червня • оновлено в 14:08
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Британія слідом за Канадою виступила проти повернення Росії до G7

  • В офісі прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона виступили проти повернення РФ до "Великої сімки"

  • Там пригрозили ветуванням подібних ініціатив

  • Причина незгоди – окупація Росією українського Криму

  • Раніше такі самі претензії виголосив і очільник уряду Канади Джастін Трюдо

1.7т
Читати матеріал російською

Великобританія попередила, що накладе вето на будь-яку заяву з приводу повернення Російської Федерації до групи країн "Великої сімки".

Таке попередження оприлюднив офіс прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона після того, як ініціативу про поновлення Росії у складі G7 висунув президент США Дональд Трамп, пише The Times.

"Рішення щодо членства у G7 мають бути ухвалені одностайно усіма лідерами G7. Росія була відсторонена від групи країн "Великої сімки" після анексії Криму, і ми ще не побачили доказів зміненої поведінки, які би виправдовували її повторне визнання", – сказав прессекретар Джонсона.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Водночас він зауважив, що пропозицію США слід ще детально вивчити, адже той факт, що країна, яка головує у G7, запрошує інших лідерів в якості гостей – звичайне явище.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також заявив, що його країна виступає проти повернення Російської Федерації до "Великої сімки" з ініціативи президента США Дональда Трампа. Він нагадав, що країна-агресорка окупувала український Крим та нехтує нормами міжнародного права.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "саміт G7" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
саміт G7 Анексія Криму
Особа
Борис Джонсон
Місце
Великобританія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 24 340.

    Вилікувалися: 10078. Померли: 727.

  • У світі захворіли понад 6,3 млн осіб, загинули – 377 тисяч.

  • В Італії оголосили про гучну перемогу над COVID-19 – зафіксований мінімальний приріст хворих.

  • Вчені попередили про згубні наслідки COVID-19, які тривають все життя.

  • Біолог пояснив природу хвороби – коронавірус вже не такий шкідливий.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги