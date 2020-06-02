Британія слідом за Канадою виступила проти повернення Росії до G7

Раніше такі самі претензії виголосив і очільник уряду Канади Джастін Трюдо

В офісі прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона виступили проти повернення РФ до "Великої сімки"

Великобританія попередила, що накладе вето на будь-яку заяву з приводу повернення Російської Федерації до групи країн "Великої сімки".

Таке попередження оприлюднив офіс прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона після того, як ініціативу про поновлення Росії у складі G7 висунув президент США Дональд Трамп, пише The Times.

"Рішення щодо членства у G7 мають бути ухвалені одностайно усіма лідерами G7. Росія була відсторонена від групи країн "Великої сімки" після анексії Криму, і ми ще не побачили доказів зміненої поведінки, які би виправдовували її повторне визнання", – сказав прессекретар Джонсона.

Борис Джонсон

Водночас він зауважив, що пропозицію США слід ще детально вивчити, адже той факт, що країна, яка головує у G7, запрошує інших лідерів в якості гостей – звичайне явище.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також заявив, що його країна виступає проти повернення Російської Федерації до "Великої сімки" з ініціативи президента США Дональда Трампа. Він нагадав, що країна-агресорка окупувала український Крим та нехтує нормами міжнародного права.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!