Британія оголосила новий карантин через спалах COVID-19: під загрозою 4,5 млн осіб

У Великобританії через новий спалах коронавірусу (COVID-19) під жорсткі карантинні обмеження потрапили близько 4,5 млн осіб.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як пише Daily Mail, обмежувальні заходи торкнулися всього графства Великий Манчестер, частини Ланкашира і Західного Йоркшира.

Жителям цих регіонів заборонено зустрічатися з людьми, які не проживають з ними під одним дахом. При цьому ряд громадських закладів продовжує працювати: паби, ресторани, кафе і магазини, а також церкви.

Услови карантину будуть переглянуті через тиждень.

У міністерстві охорони здоров'я Великобританії назвали головною причиною нового спалаху недотримання громадянами соціальної дистанції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Британії вперше коронавірус підтвердили у кішки.