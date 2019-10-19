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19 жовтня • оновлено в 18:09
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Джонсон був проти: вихід Британії з ЄС перенесли

1.7т Читати матеріал російською

Британська палата громад у суботу, 19 жовтня, проголосувала за нову відстрочку Brexit.

Парламент прийняв поправку, внесену виключеним з Консервативної партії депутатом Олівером Летвіном. "За" проголосували 322 депутати, "проти" – 306, передає "Медуза".

Таким чином вирішено, що уряд прем'єр-міністра Бориса Джонсона має спочатку прийняти законодавство, необхідне для виходу з Євросоюзу, а потім виносити на голосування проект угоди в Брюсселем.

Новини
ЄС і Великобританія уклали нову угоду щодо Brexit

Ілюстрація. ЄС

Ілюстрація. ЄС

Виступаючи на надзвичайному засіданні парламенту 19 жовтня Летвін підкреслив, що він підтримує угоду, якої домігся Джонсон.

Свою поправку Летвін назвав підстраховуванням – щоб угода приймалася вже після того, як всі інші питання улагоджені. В іншому випадку, на його думку, консерватори можуть уже після схвалення угоди Джонсона відхилити законопроект про вихід з Євросоюзу – тоді Великобританія може покинути ЄС без угоди. Адже сам Джонсон говорив, що або буде прийнято його угоду, або угоди взагалі не буде.

Поправка Летвіна зобов'язує прем'єр-міністра попросити Брюссель про нову відстрочку, оскільки уряд точно не встигне остаточно схвалити угоду до кінця 19 жовтня. Джонсон уже говорив, що просити про нову відстрочку не хоче.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Brexit
Місце
Великобританія
Теги
політика Європейський Союз
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Н Олег
Н Олег
есть страны, в которых британские клоуны кого-то забавляют...
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