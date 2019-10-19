Джонсон був проти: вихід Британії з ЄС перенесли

Британська палата громад у суботу, 19 жовтня, проголосувала за нову відстрочку Brexit.

Парламент прийняв поправку, внесену виключеним з Консервативної партії депутатом Олівером Летвіном. "За" проголосували 322 депутати, "проти" – 306, передає "Медуза".

Таким чином вирішено, що уряд прем'єр-міністра Бориса Джонсона має спочатку прийняти законодавство, необхідне для виходу з Євросоюзу, а потім виносити на голосування проект угоди в Брюсселем.

Новини ЄС і Великобританія уклали нову угоду щодо Brexit

Ілюстрація. ЄС

Виступаючи на надзвичайному засіданні парламенту 19 жовтня Летвін підкреслив, що він підтримує угоду, якої домігся Джонсон.

Свою поправку Летвін назвав підстраховуванням – щоб угода приймалася вже після того, як всі інші питання улагоджені. В іншому випадку, на його думку, консерватори можуть уже після схвалення угоди Джонсона відхилити законопроект про вихід з Євросоюзу – тоді Великобританія може покинути ЄС без угоди. Адже сам Джонсон говорив, що або буде прийнято його угоду, або угоди взагалі не буде.

Поправка Летвіна зобов'язує прем'єр-міністра попросити Брюссель про нову відстрочку, оскільки уряд точно не встигне остаточно схвалити угоду до кінця 19 жовтня. Джонсон уже говорив, що просити про нову відстрочку не хоче.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

18 вересня Європарламент підтримав документ про "упорядкований Brexit".

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