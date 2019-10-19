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20 жовтня • оновлено в 01:45
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У Британії почався мільйонний мітинг проти Brexit: вражаючі кадри

1.9т Читати матеріал російською

У столиці Великобританії Лондоні в суботу, 19 жовтня, почалися нові масштабні мітинги через Brexit.

Люди виступили за проведення ще одного референдуму про вихід Британії з Європейського союзу, передає ВВС (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Цей марш став третім за рахунком. За даними організаторів, у ньому взяли участь близько 1 млн осіб.

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У Британії почався мільйонний мітинг проти Brexit: вражаючі кадри

Скрін відео

Як відзначили журналісти, учасники мітингу з радістю відреагували на рішення парламенту про нову відстрочку Brexit.

Активісти принесли ляльки прем'єр-міністра Бориса Джонсона і його головного радника Домініка Каммингса, а також плакати з написами: "Ніхто не голосував за національний суїцид", "Нас багато", "Стоп Brexit".

Нагадаємо, британська палата громад напередодні проголосувала за нову відстрочку Brexit.

У Британії почався мільйонний мітинг проти Brexit: вражаючі кадри

Скрін відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Brexit
Місце
Великобританія
Теги
мітинг протест Європейський Союз видео
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Англичане хотят взять пример с парубия, когда он в вашей Раде раз 5 ставил на голосование один и тот же вопрос, пока не проголосовали, как ему надо
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Молодці.
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