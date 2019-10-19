У Британії почався мільйонний мітинг проти Brexit: вражаючі кадри

У столиці Великобританії Лондоні в суботу, 19 жовтня, почалися нові масштабні мітинги через Brexit.

Люди виступили за проведення ще одного референдуму про вихід Британії з Європейського союзу, передає ВВС (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Цей марш став третім за рахунком. За даними організаторів, у ньому взяли участь близько 1 млн осіб.

Скрін відео

Як відзначили журналісти, учасники мітингу з радістю відреагували на рішення парламенту про нову відстрочку Brexit.

Активісти принесли ляльки прем'єр-міністра Бориса Джонсона і його головного радника Домініка Каммингса, а також плакати з написами: "Ніхто не голосував за національний суїцид", "Нас багато", "Стоп Brexit".

Нагадаємо, британська палата громад напередодні проголосувала за нову відстрочку Brexit.

Скрін відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

18 вересня Європарламент підтримав документ про "упорядкований Brexit".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!