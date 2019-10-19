У Британії почався мільйонний мітинг проти Brexit: вражаючі кадри

У столиці Великобританії Лондоні в суботу, 19 жовтня, почалися нові масштабні мітинги через Brexit.
Люди виступили за проведення ще одного референдуму про вихід Британії з Європейського союзу, передає ВВС (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Цей марш став третім за рахунком. За даними організаторів, у ньому взяли участь близько 1 млн осіб.
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Як відзначили журналісти, учасники мітингу з радістю відреагували на рішення парламенту про нову відстрочку Brexit.
Активісти принесли ляльки прем'єр-міністра Бориса Джонсона і його головного радника Домініка Каммингса, а також плакати з написами: "Ніхто не голосував за національний суїцид", "Нас багато", "Стоп Brexit".
Нагадаємо, британська палата громад напередодні проголосувала за нову відстрочку Brexit.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
У червні 2016 року більшість жителів Великобританії проголосували за вихід королівства з Європейського Союзу.
Країни-члени ЄС схвалили проєкт договору про Brexit, який регламентує ключові моменти виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС.
На думку експертів, вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу може стати причиною повного розвалу ЄС, адже у такий спосіб англійці покажуть приклад іншим країнам.
Прем'єр Великобританії Борис Джонсон створив військовий кабінет для активізації підготовки до виходу країни з Євросоюзу без угоди. Політик готовий на Brexit за будь-яку ціну до 31 жовтня.
18 вересня Європарламент підтримав документ про "упорядкований Brexit".
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