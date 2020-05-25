Головна Новини
25 травня • оновлено в 06:19
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Бразилія увірвалася в лідери антирейтингу: статистика щодо COVID-19 на 25 травня. Постійно оновлюється

2.5т
Читати матеріал російською

Бразилія увірвалася в лідери антирейтингу за кількістю хворих коронавірусом (COVID-19). У країні зафіксували майже 364 тисяч випадків зараження, випередивши Росію – 345 тисяч. Найбільше хворих в США – 1 млн 687 тисяч.

В Європі Іспанія стала лідером антирейтингу – 283 тисячі. Далі йдуть Великобританія – 260 тисяч та Італія – 230 тисяч.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Бразилія увірвалася в лідери антирейтингу: статистика щодо COVID-19 на 25 травня. Оновлюється
Бразилія увірвалася в лідери антирейтингу: статистика щодо COVID-19 на 25 травня. Оновлюється

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 20 986 осіб. Померли 617 пацієнтів, одужали – 7 108.

  • Найбільше в світі летальних випадків зафіксовано в США, Британії та Італії.

  • Вчені знайшли докази витоку COVID-19 з лабораторії.

Бразилія увірвалася в лідери антирейтингу: статистика щодо COVID-19 на 25 травня. Оновлюється
Бразилія увірвалася в лідери антирейтингу: статистика щодо COVID-19 на 25 травня. Оновлюється

Головне за 25 травня:

05:58 – У США порівняли пандемію COVID-19 з катастрофою в Чорнобилі.

03:24 – У Туреччині за добу зафіксували 1141 новий випадок інфікування, 32 смерті і 1092 випадків одужання.

02:18 – Музеї у Ватикані після майже трьох місяців карантину офіційно відновлять свою роботу 1 червня. Всім відвідувачам повинні будуть проводити температурний скринінг, вхід дозволений тільки в масках. У будівлі повинен чергувати медик.

01:51 – Комедійний ведучий Майкл Щур (Роман Вінтонів) розгромив аферистів, які продають українцям непрацюючі "блокатори вірусів".

00:18 – У Донецькій області за добу виявили 5 нових випадків коронавірусу (загальна кількість – 148 осіб).

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Тимур Григоренко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 20 986.

    Вилікувалися: 7108. Померли: 617.

  • У світі захворіли понад 5,3 млн осіб, загинули – більше 340 тисяч.

  • В Італії виявили новий побічний ефект коронавірусу – починаються проблеми зі щитовидкою.

  • Вчені назвали дати закінчення пандемії в країнах-епіцентрах.

  • Зеленський заявив про другу хвилю коронавірусу і закликав Україну готуватися.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги