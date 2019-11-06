"Бракує яйця з інопланетянином!" Соцмережі шокувало відео сплячих астронавтів

У мережі представили одне з відео NASA про п'ятьох астронавтів, які сплять на космічному шатлі. Ці кадри викликали справжній ажіотаж.
Ролик, знятий ще декілька років тому, знайшов і опублікував у своєму Twitter телеведучий BBC World News Льюїс Он Джонс (щоб подивитися, досскрольте новину до кінця).
"Ніколи раніше не бачив астронавтів, сплячих у космосі. Це набагато моторошніше, ніж я собі уявляв", — емоційно прокоментував він.
Астронавти
habr.com
Видовище дійсно вражає. На відео показано астронавтів, сплячих у різних положеннях, водночас жодне зі спальних місць не схоже на нормальне. Так, одні сплять, стоячи у спальному мішку, інші — пристебнутими до "ліжок". Через невагомість це виглядає дещо моторошно: адже руки все одно тягнуться вгору.
Астронавти NASA, сплячі на космічному шатлі
Скріншот із відео
Інтернет-користувачі у коментарях теж висловили здивування тим, як можна заснути і водночас ще й виспатися у такому положенні. А також зазначили, що картина нагадує їм кадри із фільму "Чужий".
Астронавти NASA, сплячі на космічному шатлі
Скріншот із відео
"Бракує тільки яйця з інопланетянином", "Чудова вечірка на честь Геловіна", "Виглядає, як затонулий підводний човен. Жахлива думка", "Хто підкрався до космічного корабля і зняв сплячих астронавтів?", "А в космосі чутно їхнє хропіння?" — пишуть у соцмережі.
I'd never seen astronauts sleeping in space before.- Lewis Vaughan Jones (@LVaughanJones) 31 жовтня 2019 р
It's much more creepy than I imagined. pic.twitter.com/9iyqVc70Ti
Як повідомляв OBOZREVATEL, у NASA заявили про можливий перший злочин у космосі. Зазначається, що організація почала вести розслідування у справі астронавта Енн Макклейн, яка отримала доступ до банківського рахунку своєї колишньої дружини Саммер Уорден, перебуваючи на Міжнародній космічній станції. Після цього Уорден, яка є офіцеркою повітряної розвідки США у відставці, подала скаргу до Федеральної торгової комісії.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!