"Бракує яйця з інопланетянином!" Соцмережі шокувало відео сплячих астронавтів

У мережі представили одне з відео NASA про п'ятьох астронавтів, які сплять на космічному шатлі. Ці кадри викликали справжній ажіотаж.

Ролик, знятий ще декілька років тому, знайшов і опублікував у своєму Twitter телеведучий BBC World News Льюїс Он Джонс (щоб подивитися, досскрольте новину до кінця).

"Ніколи раніше не бачив астронавтів, сплячих у космосі. Це набагато моторошніше, ніж я собі уявляв", — емоційно прокоментував він.

Видовище дійсно вражає. На відео показано астронавтів, сплячих у різних положеннях, водночас жодне зі спальних місць не схоже на нормальне. Так, одні сплять, стоячи у спальному мішку, інші — пристебнутими до "ліжок". Через невагомість це виглядає дещо моторошно: адже руки все одно тягнуться вгору.

Інтернет-користувачі у коментарях теж висловили здивування тим, як можна заснути і водночас ще й виспатися у такому положенні. А також зазначили, що картина нагадує їм кадри із фільму "Чужий".

"Бракує тільки яйця з інопланетянином", "Чудова вечірка на честь Геловіна", "Виглядає, як затонулий підводний човен. Жахлива думка", "Хто підкрався до космічного корабля і зняв сплячих астронавтів?", "А в космосі чутно їхнє хропіння?" — пишуть у соцмережі.

I'd never seen astronauts sleeping in space before.



It's much more creepy than I imagined. pic.twitter.com/9iyqVc70Ti