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19 лютого • оновлено в 20:02
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"Бомба? Смішно!" Сирієць придумав гру для 3-річної доньки під час російських авіаударів: зворушливе відео

1.6т
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Сирієць придумав гру для трирічної дочки, щоб вона не боялася авіаударів – сміятися під час вибухів.

Дівчинка народилася в сирійському Ідлібі і ніколи не жила в мирний час. Батько Сальви Абдалла Аль-Мохаммед змусив її повірити, що це не щось погане, пише "Настоящее Время" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Сирієць придумав гру для 3-річної доньки під час російських авіаударів

Скріншот з відео

"Я зрозумів, що це непогана ідея, адже вона була переконана що вибух - це діти бавляться феєрверком. Тому кожен раз, коли летів літак, я діставав свій телефон і говорив: агов, давай-ка посміємося, діти грають, це свято, ну і так далі. Щоб змусити її повірити, що це не щось погане, це щось смішне", – розповів батько дівчинки.

Сирієць придумав гру для 3-річної доньки під час російських авіаударів

Скріншот з відео

В останні місяці майже мільйон жителів Ідлібу були змушені тікати від ударів сирійських військ і російської авіації. Зараз Абдалла і його дочка знайшли притулок на кордоні з Туреччиною.

Сирієць придумав гру для 3-річної доньки під час російських авіаударів

Скріншот з відео

"Ми втомилися від цього. Ми просто хочемо, щоб наші діти жили добре. Ні більше, ні менше. У нас просто немає інших цілей. Єдине бажання - жити без бомбардувань або військових літаків, щоб наші діти могли спокійно вчитися і жити повсякденним життям. ось і все", – зазначив чоловік.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Туреччина залишилася незадоволена переговорами з Росією щодо ситуації в Ідлібі, які тривали протягом двох днів.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Сирія Ідліб
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