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14 травня • оновлено в 16:48
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"Боляче усвідомлювати": Меркель заявила, що має вагомі докази злому її пошти Росією

7.6т
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що у неї є вагомі докази того, що саме Росія зламала її пошту в 2015 році.

Як повідомляє DailyMail, виступаючи перед парламентом, Меркель заявила, що саме російські хакери зламали її особисту пошту в 2015 році і "їй боляче від такої інформації".

"Я можу чесно сказати, що мені боляче. Кожен день я намагаюся вибудувати кращі відносини з Росією, але з іншого боку, є такі вагомі докази того, що саме російські сили роблять це", – сказала канцлер.

Йдеться про випадок злому комп'ютерів в парламентському офісі Меркель в 2015 році, коли хакерам вдалося вкрасти 16 гігабайт даних, серед яких виявилися і особисті листи Меркель.

Меркель заявила, що у неї є докази того, що Росія зламала її пошту

Меркель заявила, що у неї є докази того, що Росія зламала її пошту

Picture Alliance

Тоді розслідування зупинили через брак інформації, але зараз Німеччини вдалося встановити особу зловмисника. За словами Меркель, подібна поведінка Росії – не новинка.

"Кібер-дезорієнтація і спотворення фактів є частиною стратегії Росії", – зазначила канцлер.

Проте, Ангела Меркель сказала, що буде продовжувати вибудовувати відносини з Росією. Однак цей факт ускладнив ситуацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 квітня Ангела Меркель здзвонилася з Володимиром Путіним, присвятивши більшу частину розмови війні на Донбасі.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
хакери
Особа
Ангела Меркель
Місце
Німеччина
Теги
Кібератака хакери
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Комментарии на сайте не модерированы
Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
российские хакеры назначили Трампа президентом! так что Меркель деваться некуда, кроме как налаживать отношения с Россией.
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Головатюк Виктор
Головатюк Виктор
ПТН ПНХ
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Kureza Alexa
Kureza Alexa
А ЧАВО Бабаня хотела?! Завербовали своими Штази питерскага гопника путлера, а ОБРАТНОЙ СВязи никакой!!! Скучно яму намацкве - хоть ПЕРЕПИСАЧКУ ПОЧИТАЕТ В БУНКЕРЕ....
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