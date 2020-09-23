Болгарія звинуватила російських дипломатів у шпигунстві за армією

Прокуратура Болгарії звинуватила в шпигунстві двох росіян, які мають дипломатичний статус.

У заяві відомства, опублікованій на офіційному сайті 23 вересня, йдеться, що двоє російських громадян вели розвідувальну діяльність із 2016 року.

Уточнюється, що вони збирали секретну інформацію про плани модернізації болгарської армії та військової техніки.

Правоохоронці почали досудове провадження за фактом вчинення злочину щодо Республіки Болгарія (збору іноземними громадянами інформації, що становить державну таємницю, з метою подальшої її передачі іноземній державі або організації).

Зазначається, що про перебіг розслідування та дії прокуратури головний прокурор Болгарії Іван Гешев офіційно повідомив очільницю МЗС країни Катерину Захарієву.

Імена або посади обвинувачених у шпигунстві росіян не розголошуються.

Нагадаємо:

У кінці січня поточного року Болгарія оголосила персонами нон-грата двох російських дипломатів, які також звинувачувалися в шпигунстві. Їх видворили з країни.

Один із дипломатів, за версією слідчих, із 2017 року займався збором даних про вибори в Болгарії. Другий із 2018 року збирав інформацію, пов'язану з енергетикою.

Як писав OBOZREVATEL, у вересні 2020 року влада Австрії вперше вирішила оголосити персоною нон-грата дипломата з Росії, причому через звинувачення в шпигунстві.