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26 січня • оновлено в 08:45
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Бойові літаки Ізраїлю завдали удару по сектору Газа: всі деталі

1.2т
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Ізраїль завдав ударів по позиціях ХАМАС у секторі Газа у відповідь на запуск палаючих куль.

Про це повідомляється на сторінці Армії оборони Ізраїлю в Twitter. "Ми тільки що вразили цілі ХАМАС в секторі Газа після того, як з Гази були випущені повітряні кулі з вибухівкою в напрямку Ізраїлю", – йдеться в заяві.

Відзначається, що бойові літаки атакували пости Хамаса в центрі і на півдні сектора Гази. Інформації про руйнування або постраждалих поки не надходило.

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Бойові літаки Ізраїлю завдали удару по сектору Газа

Бойові літаки Ізраїлю завдали удару по сектору Газа

Ілюстрація

Ізраїльські військові також пообіцяли і далі знищувати "терористичну діяльність, спрямовану проти Ізраїлю і його народу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 січня військові Ізраїлю відкрили вогонь по палестинцях, які в районі кордону з сектором Газа кинули гранату.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Ізраїль
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