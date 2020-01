Бойові літаки Ізраїлю завдали удару по сектору Газа: всі деталі

Ізраїль завдав ударів по позиціях ХАМАС у секторі Газа у відповідь на запуск палаючих куль.

Про це повідомляється на сторінці Армії оборони Ізраїлю в Twitter. "Ми тільки що вразили цілі ХАМАС в секторі Газа після того, як з Гази були випущені повітряні кулі з вибухівкою в напрямку Ізраїлю", – йдеться в заяві.

Відзначається, що бойові літаки атакували пости Хамаса в центрі і на півдні сектора Гази. Інформації про руйнування або постраждалих поки не надходило.

Ізраїльські військові також пообіцяли і далі знищувати "терористичну діяльність, спрямовану проти Ізраїлю і його народу".

We just struck Hamas targets in #Gaza, after a series of balloons with explosives attached to them were launched from Gaza into #Israel.



We will continue operating against attempts to harm Israeli civilians.