Бойкот проти Росії через Скрипаля: з'явився прогноз по реакції ЄС

Є вагомі підстави припускати, що Великобританія не отримає реальної підтримки країн Європейського союзу в справі проти Росії через отруєння шпигуна Сергія Скрипаля .

"У цьому питанні показова недавня заява міністра закордонних справ ФРН Хайко Маасу, який сказав, що отруєння Скрипаля - це британо-російське питання, а не європейське. До речі, минулого тижня були новини, що Франція теж не налаштована на серйозні кроки", - сказав в коментарі "Обозревателю" заступник директора Інституту світової політики Микола Белесков.

На його думку, є велика ймовірність того, що в ЄС так і обмежаться заявами.

"Поки Лондон першим не вживе більш радикальних кроків, то переконати союзників по НАТО підтримати їх буде складно. Як мінімум потрібно називати конкретні імена тих, хто брав у цьому участь, і внести їх в "чорний список". Плюс арешт активів таких людей. Тобто самим робити подальші кроки, щоб вимагати від країн Європи чогось більшого.

Як повідомляв "Обозреватель", Великобританія висилає 23 російських дипломата , які мали відношення до розвідки РФ, також Лондон перериває всі офіційні відносини з Москвою на період розслідування справи про отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля.