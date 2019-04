"Бог існує!" Пожежа в соборі Паризької Богоматері змусила жінку повірити в диво

Відсутність пошкоджень на вівтарі і хресті після пожежі в соборі Паризької Богоматері доводить існування Бога.

Таке припущення зробила користувач Twitter Кейлі Крейн у день події. Її запис став вірусним, набравши до 100 тисяч лайків і репостів.

"Після всіх руйнувань, які приніс із собою вогонь у Нотр-Дамі, вівтар і хрест залишилися незачепленими. Будь ласка, поясніть мені, як після цього можна не повірити в Бога", — написала вона і опублікувала фотографію інтер'єру собору після пожежі.

У коментарях до публікації користувачі намагалися довести Крейн, що збереження золотого хреста можна пояснити з точки зору науки.

"Температура плавлення золота — 1064 градуси Цельсія, а температура, за якої горить дерево, становить приблизно 600 градусів", — написав користувач.

"Камені теж залишилися незачепленими. Я тепер вірю в камені. Тепер переконаний, що камені — мої рятівники!" — пожартував користувач.

"Твоє припущення про те, що вогонь із температурою 600 градусів Цельсія якимось чином розплавить метал, який плавиться за 1064 градусів, доводить, чому нам так сильно потрібна освітня реформа", — завершив юзер.

After all the aftermath and destruction of the Notre Dame fire, the alter and cross remained untouched. Please explain to me how you do not believe in God after seeing this. pic.twitter.com/xUFmB7VnRG