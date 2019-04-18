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"Бог існує!" Пожежа в соборі Паризької Богоматері змусила жінку повірити в диво

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Відсутність пошкоджень на вівтарі і хресті після пожежі в соборі Паризької Богоматері доводить існування Бога.

Таке припущення зробила користувач Twitter Кейлі Крейн у день події. Її запис став вірусним, набравши до 100 тисяч лайків і репостів.

"Після всіх руйнувань, які приніс із собою вогонь у Нотр-Дамі, вівтар і хрест залишилися незачепленими. Будь ласка, поясніть мені, як після цього можна не повірити в Бога", — написала вона і опублікувала фотографію інтер'єру собору після пожежі.

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У коментарях до публікації користувачі намагалися довести Крейн, що збереження золотого хреста можна пояснити з точки зору науки.

Пожежа в соборі Паризької Богоматері

Пожежа в соборі Паризької Богоматері

Twitter Кейлі Крейн

"Температура плавлення золота — 1064 градуси Цельсія, а температура, за якої горить дерево, становить приблизно 600 градусів", — написав користувач.

"Камені теж залишилися незачепленими. Я тепер вірю в камені. Тепер переконаний, що камені — мої рятівники!" — пожартував користувач.

"Твоє припущення про те, що вогонь із температурою 600 градусів Цельсія якимось чином розплавить метал, який плавиться за 1064 градусів, доводить, чому нам так сильно потрібна освітня реформа", — завершив юзер.

"Бог існує!" Пожежа в соборі Паризької Богоматері змусила жінку повірити в диво
"Бог існує!" Пожежа в соборі Паризької Богоматері змусила жінку повірити в диво

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 15 квітня в знаменитому соборі Паризької Богоматері у Франції розгорілася пожежа, яку повністю змогли згасити лише через 12 годин. Причину загоряння пов'язують із ремонтними роботами.

  • Пожежа обвалила шпиль, годинник і дах споруди, проте основні конструкції собору вдалося врятувати, як і безцінні святині, збережені в Нотр-Дамі.

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