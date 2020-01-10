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10 січня • оновлено в 19:40
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Після удару ракети? Спливло нове відео з моментом аварії українського Boeing

5.1т
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У мережі з'явилося нове відео з моментом аварії українського літака Boeing 737 рейсом Тегаран-Київ у небі над Іраном.

Ролик опублікував у Telegram-каналі користувач Наріман Гаріб (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, як повітряне судно спалахнуло прямо на ходу. За словами автора відео, він зняв момент після можливого влучання в літак ракети.

Новини
Знято з авто: з'явилося нове відео катастрофи Boeing в Ірані

Спливли нові кадри аварії українського Boeing

Спливли нові кадри аварії українського Boeing

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Теги
розбився літак МАУ літак
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Как? Как cцyко в банановой республике находящейся под ссанкцыями великой Омерыги простые среднестатистические Нариманы Гарибы оказываюцца с полностью заряженными Айфонами со включенной камерой направленной строго на украинский Боенг в момент его совокупления с двумя ржавыми рocсийскими рaкетами из мультика?
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4
4
Он Алекс
Он Алекс
Pavlov Dmitry, А с чего ты взял, что все настолько тупы как ты ?че нет видеорегистаторов на Росси ? Или человек который идёт с телефоном не йотафон, а с нормальным у которого есть Камера , увидев огонь в небе не начнёт снимать ?вы Кремлевские всех на России считаете тупыми крепостными как ты ?!
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0
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Амepиканская разведка засекла пуск иранских ракет по украинскому Боингу. А пуск иранских ракет по своим авиабазам в Ираке – не засекла. Такое бывает, просто поверьте
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10
5
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Он Алекс, девочка! а что, не погибли?
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1
0
Он Алекс
Он Алекс
Oleg Oleg, почему не засекла ? А что погибли американцы ?
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5
Пети Moщи
Пети Moщи
Доскролил, где видео?
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5
Он Алекс
Он Алекс
Пети Moщи, ты и проходящий мимо два руко.ж.о.п.а? Чёрное окошко, посредине view in telegram нажимаешь, переход в мессенджер Телеграмм, открывается и смотришь , а че у тебя на Ольгино все тупаки?
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1
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Пети Moщи, Оно ж секретное, ты что не знал?)
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6
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