Після удару ракети? Спливло нове відео з моментом аварії українського Boeing

У мережі з'явилося нове відео з моментом аварії українського літака Boeing 737 рейсом Тегаран-Київ у небі над Іраном.

Ролик опублікував у Telegram-каналі користувач Наріман Гаріб (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, як повітряне судно спалахнуло прямо на ходу. За словами автора відео, він зняв момент після можливого влучання в літак ракети.

Спливли нові кадри аварії українського Boeing

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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