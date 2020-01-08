Не було зв'язку: в Ірані розкрили перші результати перевірки "чорної скриньки" Boeing

Пілот літака МАУ, який розбився 8 січня під Тегераном, із самого початку польоту не міг зв'язатися з вежею і диспетчером, про що свідчать дані перевірки "чорної скриньки" екіпажу.

Таку заяву зробив глава іранської організації цивільної авіації Алі Абедзаде, повідомляє агентство IRNA. Відзначається, що вдалося ідентифікувати голос пілота.

"Я не знаю причину затримки і проблему технічної несправності; причина аварії незрозуміла і не може бути оголошена до моменту аналізу інформації з "чорної скриньки" літака", – сказав Абедзаде.

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За його словами, в районі катастрофи загроз не було. На питання, чи може це бути терористичним інцидентом, він сказав: "Ніяких коментарів про терористичну атаку робити не можна, поки не буде проведено повне дослідження "чорної скриньки".

"Відразу після зльоту літака із ЗПС аеропорту імені Хомейні бездротовий зв'язок між лайнером і командно-диспетчерським пунктом обірвався", – підтвердила представниця організації цивільної авіації Ірану Реза Джафарзаде.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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