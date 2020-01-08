Не було зв'язку: в Ірані розкрили перші результати перевірки "чорної скриньки" Boeing

Пілот літака МАУ, який розбився 8 січня під Тегераном, із самого початку польоту не міг зв'язатися з вежею і диспетчером, про що свідчать дані перевірки "чорної скриньки" екіпажу.
Таку заяву зробив глава іранської організації цивільної авіації Алі Абедзаде, повідомляє агентство IRNA. Відзначається, що вдалося ідентифікувати голос пілота.
"Я не знаю причину затримки і проблему технічної несправності; причина аварії незрозуміла і не може бути оголошена до моменту аналізу інформації з "чорної скриньки" літака", – сказав Абедзаде.
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За його словами, в районі катастрофи загроз не було. На питання, чи може це бути терористичним інцидентом, він сказав: "Ніяких коментарів про терористичну атаку робити не можна, поки не буде проведено повне дослідження "чорної скриньки".
"Відразу після зльоту літака із ЗПС аеропорту імені Хомейні бездротовий зв'язок між лайнером і командно-диспетчерським пунктом обірвався", – підтвердила представниця організації цивільної авіації Ірану Реза Джафарзаде.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
З'явилися перші фото лайнера, що розбився. Також опубліковано відео з місця аварії.
ЗМІ повідомили, що всі пасажири і члени екіпажу загинули.
У результаті падіння літака Boeing 737 загинули 11 українців. У мережі показали їх імена.
Пізніше МАУ опублікували повний список загиблих пасажирів і членів екіпажу під час аварії в Ірані літака Boeing 737. Серед загиблих пасажирів були дві українки – Олена Малахова й Ольга Кобюк.
У МАУ заявили, що літак встиг набрати висоту 2 400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.
Згідно з однією з неофіційних версій, український літак Boeing-737 помилково збили сили ППО Ірану.
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