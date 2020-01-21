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21 січня • оновлено в 20:42
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Boeing авіакомпанії Ryanair загорівся в повітрі: салон у диму потрапив на відео

1.8т
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Літак Boeing 737 авіакомпанії Ryanair, який слідував з Бухареста (Румунія) в Лондон (Великобританія), наповнився димом через кілька хвилин після зльоту.

Подія трапилася під час набору лайнером висоти. Відео з салону палаючого літака опублікували на сторінці "НТВ" в Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Після НП літак зміг швидко повернутися в аеропорт вильоту. На записі чутно, як налякані пасажири кричать і плачуть під час польоту.

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Літак Ryanair

Літак Ryanair

delo.ua

"Тільки дивом обійшлося без трагедії", – йдеться під відео.

Раніше OBOZREVATEL писав, що літак угорської авіакомпанії Wizz Air потрапив у небезпечну ситуацію над аеропортом "Київ" (Жуляни).

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Автор
Карина Бондаренко
Тег
літак
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