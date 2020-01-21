Boeing авіакомпанії Ryanair загорівся в повітрі: салон у диму потрапив на відео

Літак Boeing 737 авіакомпанії Ryanair, який слідував з Бухареста (Румунія) в Лондон (Великобританія), наповнився димом через кілька хвилин після зльоту.

Подія трапилася під час набору лайнером висоти. Відео з салону палаючого літака опублікували на сторінці "НТВ" в Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Після НП літак зміг швидко повернутися в аеропорт вильоту. На записі чутно, як налякані пасажири кричать і плачуть під час польоту.

Літак Ryanair delo.ua

"Тільки дивом обійшлося без трагедії", – йдеться під відео.

Аерофобії є? Не дивіться це відео. Салон Boeing 737 авіакомпанії Ryanair за лічені хвилини наповнився димом під час набору висоти. Лайнер мав летіти з Бухареста в Лондон. Тільки дивом обійшлося без трагедії, літак зміг швидко повернутися в аеропорт вильоту pic.twitter.com/plOotr5e5T - НТВ (@ntvru) 21 січня 2020 р

Раніше OBOZREVATEL писав, що літак угорської авіакомпанії Wizz Air потрапив у небезпечну ситуацію над аеропортом "Київ" (Жуляни).

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