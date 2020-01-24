Головна Новини
24 січня • оновлено в 11:10
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Блоги - Світ

Ігор Яковенко
Ігор Яковенко
Російський журналіст Всі статті автора

Благодарить нужно Зеленского, а не Путина

4.4т
Читати матеріал російською

Спасибо Путину, что создал эту Землю!

Глава МИД Израиля Исраэль Кац лично поблагодарил Путина за то, что Красная Армия освободила узников Освенцима. Чуть позже свою благодарность за действия Красной Армии объявил Путину премьер Израиля Нетаньягу.

Новини
"Путин" вместо Путина

Кто-нибудь, скажите уже этим чудесным людям, что Путин не освобождал Освенцим, и вообще к Красной Армии никакого отношения не имел. Впрочем, как и к какой-либо иной армии. У него 100% алиби.

Освенцим освобождали войска 1-го Украинского фронта. Конкретно, одними из первых туда вошли части генерала Петренко Василия Яковлевича, родившегося в селе Кочубеевка, ныне Полтавской области.

Так что скорее уж Зеленского надо благодарить. Хотя у него такое же алиби как у Путина...

До 9 мая еще больше трех месяцев, а бацилла победобесия, основой которой является приватизация Путиным Победы, уже широко шагнула за пределы РФ. Тут важно не останавливаться. Следующий шаг - приватизация сотворения мира. Должно получиться.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Ігор Яковенко Ігор Яковенко
Джерело
Джерело: Facebook Игоря Яковенко
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
6
47
Смішно
17
Цікаво
13
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ирис Ирис
Ирис Ирис
Господин Яковенко, закусывать надо. Что то я не помню что бы бен. деровцы освобождали этот лагерь.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Соловьева Евгения
Соловьева Евгения
Очередной высер от российской либерды. А кто такой этот яковенко? Россия знает , что он российский журналист? ))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Соловьева Евгения, Россия знает, что журнашлюхи Скабеева и Попов, прапагандоны Соловьев и Киселев, Шейнин и Норкин, а тск же Титов. Вот этих вот роиссия не только знает, а любит.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Mega Death
Mega Death
Я с удовольствием поблагодарю Зеленского. Даже на этом грустном мероприятии он сумел всех повеселить))) Ну а таким как Яковенко, остается лишь скулить)))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги