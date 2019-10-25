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25 жовтня • оновлено в 15:25
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Бив жінку електрошокером: у Чечні почали розслідування проти племінника Кадирова

1.2т Читати матеріал російською

У Чечні проводять перевірку стосовно колишнього мера Грозного Іслама Кадирова - племінника голови республіки Рамзана Кадирова, після публікації кадрів його жорстокого поводження з місцевими жителями.

Про це пише "Ехо Москви". Це пов'язано з публікацією відео, на якому той жорстоко поводиться з затриманими. Зокрема, він використовує електрошокер проти жінок, намагаючись домогтися від них щиросердного зізнання.

"На нашу адресу передані відеоматеріали, на підставі яких проводиться перевірка. У встановлені законом терміни буде прийнято процесуальне рішення", – заявив представник міського управління МВС Саламбек Мутіев.

Іслам Кадиров

Іслам Кадиров

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Напередодні місцеве телебачення Грозного опублікувало 12-хвилинний сюжет про причини звільнення Кадирова з посади мера столиці Чечні в 2015 році.

Особиста пресслужба Кадирова нібито передала журналістам близько восьми годин секретного відео. На кадрах Кадиров кричить на жінку і б'є її електрошокером, намагаючись домогтися від неї зізнання.

На інших кадрах охорона мера заламує руки чоловікові, який не заплатив податки, – той поскаржився на грубе поводження Кадирова.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Чечні підлітка принизили в прямому ефірі за те, що він виступив проти Кадирова і посмів його критикувати.

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Особа
Рамзан Кадиров
Місце
Росія Грозний
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