Біля будівлі парламенту Лівану відбулися сутички: поліція застосувала газ

У ліванській столиці Бейруті 6 червня відбулася антиурядова демонстрація, яка переросла в погроми і сутички з поліцією.

Правоохоронці застосували сльозогінний газ і спецтехніку, а протестувальники зі свого боку закидали правоохоронців камінням, пише "Голос Америки" (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Біля будівлі парламенту Лівану відбулися масштабні сутички РИА Новости/Telegram

Спочатку сутички сталися біля будівлі парламенту, проте поліції вдалося витіснити демонстрантів з головної площі столиці. До місця подій стягнули армію, якій вдалося стабілізувати ситуацію після переговорів з протестувальниками, відзначають РИА Новости.

Біля будівлі парламенту Лівану відбулися масштабні сутички РИА Новости/Telegram

Люди вийшли на вулиці з вимогами поліпшення умов життя, проведення економічних реформ і вжиття ефективних заходів для виходу з кризи на тлі пандемії коронавірусу.

Біля будівлі парламенту Лівану відбулися масштабні сутички Google Maps

Біля будівлі парламенту Лівану відбулися масштабні сутички РИА Новости/Telegram

Біля будівлі парламенту Лівану відбулися масштабні сутички РИА Новости/Telegram

Біля будівлі парламенту Лівану відбулися масштабні сутички РИА Новости/Telegram

Біля будівлі парламенту Лівану відбулися масштабні сутички РИА Новости/Telegram

Біля будівлі парламенту Лівану відбулися масштабні сутички РИА Новости/Telegram

Біля будівлі парламенту Лівану відбулися масштабні сутички РИА Новости/Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні 2019 року в Лівані на антиурядові протести вийшли 2 мільйони людей, що складає третю частину населення країни.

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