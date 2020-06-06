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6 червня • оновлено в 21:39
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Політика Економіка

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Біля будівлі парламенту Лівану відбулися сутички: поліція застосувала газ

1.8т
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У ліванській столиці Бейруті 6 червня відбулася антиурядова демонстрація, яка переросла в погроми і сутички з поліцією.

Правоохоронці застосували сльозогінний газ і спецтехніку, а протестувальники зі свого боку закидали правоохоронців камінням, пише "Голос Америки" (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Біля будівлі парламенту Лівану відбулися масштабні сутички

Біля будівлі парламенту Лівану відбулися масштабні сутички

РИА Новости/Telegram

Спочатку сутички сталися біля будівлі парламенту, проте поліції вдалося витіснити демонстрантів з головної площі столиці. До місця подій стягнули армію, якій вдалося стабілізувати ситуацію після переговорів з протестувальниками, відзначають РИА Новости.

Біля будівлі парламенту Лівану відбулися масштабні сутички

Біля будівлі парламенту Лівану відбулися масштабні сутички

РИА Новости/Telegram

Люди вийшли на вулиці з вимогами поліпшення умов життя, проведення економічних реформ і вжиття ефективних заходів для виходу з кризи на тлі пандемії коронавірусу.

Біля будівлі парламенту Лівану відбулися масштабні сутички

Біля будівлі парламенту Лівану відбулися масштабні сутички

Google Maps

Біля будівлі парламенту Лівану відбулися масштабні сутички

Біля будівлі парламенту Лівану відбулися масштабні сутички

РИА Новости/Telegram

Біля будівлі парламенту Лівану відбулися масштабні сутички

Біля будівлі парламенту Лівану відбулися масштабні сутички

РИА Новости/Telegram

Біля будівлі парламенту Лівану відбулися масштабні сутички

Біля будівлі парламенту Лівану відбулися масштабні сутички

РИА Новости/Telegram

Біля будівлі парламенту Лівану відбулися масштабні сутички

Біля будівлі парламенту Лівану відбулися масштабні сутички

РИА Новости/Telegram

Біля будівлі парламенту Лівану відбулися масштабні сутички

Біля будівлі парламенту Лівану відбулися масштабні сутички

РИА Новости/Telegram

Біля будівлі парламенту Лівану відбулися масштабні сутички

Біля будівлі парламенту Лівану відбулися масштабні сутички

РИА Новости/Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні 2019 року в Лівані на антиурядові протести вийшли 2 мільйони людей, що складає третю частину населення країни.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Ліван
Тег
протест
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